Cruz Azul derrotó a Chivas 2-1 y puso al argentino Gabriel Milito en el patíbulo

El Cruz Azul no solo avivó el color de los focos rojos de la crisis de resultados de las Chivas con la victoria a domicilio 2-1 de este sábado en el estadio Akron, sino que puso el trabajo del técnico argentino Gabriel Milito en la cuerda floja por los malos resultados en el Rebaño Sagrado.

Para no ir más lejos, el tropiezo de este partido de la fecha siete, con goles de los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi, representó el cuarto del torneo para el Guadalajara que los tiene colocados en el antepenúltimo lugar de la tabla con solo cuatro puntos.

Desafortunadamente, Milito no ha encontrado la fórmula para que su escuadra no cometa erros fatales que los lleve a sumar resultados negativos y que solo les ha permitido sumar cuatro unidades con una victoria y un empate, amén de las cuatro derrotas y un partido pendiente del inicio del campeonato.

Pero la mala noticia para el futuro del técnico argentino en las Chivas es que después de este tropiezo con Cruz Azul tendrán que enfrentar en fila nada más que al América después de la fecha FIFA de la próxima semana, Tigres y Toluca, que hace presagiar lo peor para el futuro de los tapatíos y del estratega sudamericano.

Cruz Azul pegó en el momento exacto

El Cruz Azul demostró desde los albores del juego que había llegado por un resultado más que favorable y confirmó sus planes con el buen gol del argentino José Paradela a los dos minutos de acción que hicieron presagiar una catástrofe para los rojiblancos.

Pero Chivas no dejó que la tragedia lo rebasara, sino que reaccionaron y fueron por el empate al minuto 11 en una acción en un tiro de esquina que cobró el Piojo Alvarado y peinó Miguel Tapias para que Campillo solo tuviera que empujar el balón a las redes 1-1.

Fue entonces que Chivas vivió sus mejores momentos, pero el portero de Cruz Azul Kevin Mier le quitó goles hechos a Armando “Hormiga” González y a Efraín Álvarez, aprovechando un pequeño marasmo de la Máquina provocado por la salida por lesión de Ángel Sepúlveda por una lesión y el ingreso de Gabriel “Toro” Fernández.

Después vinieron errores arbitrales con un gol anulado a Gabriel Fernández y un penalti sin marcar a favor de las Chivas, que encendieron los reclamos, pero donde el silbante Víctor Cáceres se mantuvo en su marcación.

Pero todo esto dio paso al argentino Carlos Rotondi para que en el minuto 45 en un disparo desde fuera del área venciera al Tala Rangel para mandar a Cruz Azul al descanso con la ventaja en el marcador en un duro golpe de los cementeros.

Cruz Azul supo capotear la presión

Para la segunda mitad, Chivas se fue en busca del empate, pero el Cruz Azul supo capotear la presión e inclusive tuvo opciones para ampliar su ventaja con el tercer gol, aunque en realidad el Guadalajara no dejó de presionar, pero muchas veces sin tanta idea.

De esta forma los cementeros con un Jesús Orozco Chiquete como último hombre supo capotear a un rival que envió a Cade Cowell, al Chicharito Hernández y a Hugo Camberos al ataque en busca de encontrar el marco enemigo, pero al final la Máquina salió avante para sumar tres puntos que los colocan una unidad debajo del líder Monterrey y superando a las Águilas del América, pero todavía sin conocer el resultado de esta jornada del cuadro americanista.

