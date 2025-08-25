window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Monterrey es líder de la Liga MX tras 6 jornadas, pese a victorias de América y Cruz Azul

Los Rayados no dejaron ir puntos y aprovecharon el empate de Pachuca para despegarse en la cima; las Águilas y la Máquina no los alcanzaron aún con sus triunfos

Sergio Ramos marcó uno de los goles en el triunfo sobre Necaxa.

Sergio Ramos marcó uno de los goles en el triunfo sobre Necaxa. Crédito: Andrea Jiménez | Imago7

Avatar de Jorge Hernández

Por  Jorge Hernández

Monterrey, con goles de los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos y del argentino Lucas Ocampo alcanzaron el liderato del Torneo Apertura de la Liga MX al cabo de la sexta jornada, que también elevó al italiano nacido en Brasil Joao Pedro a la punta de la clasificación de goleadores.

El sábado, Monterrey llegó a 15 puntos de 18 posibles al golear a Necaxa 3-0 con goles del argentino Ocampos y de los españoles Canales y Ramos.

El domingo, en el cierre de la fecha, América venció por 2-4 al Atlas, resultado que subió al segundo puesto al equipo del entrenador brasileño André Jardine.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila sellaron la victoria. Descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

El Cruz Azul completa el podio, luego de que, con un gol de Luka Romero se impuso por 1-0 al campeón Toluca.

Rayados, azulcremas y celestes bajaron del primero al cuarto lugar al Pachuca, que empató 1-1 con León. En cobros de penaltis, el marroquí Oussama Idrissi puso delante a los Tuzos, pero el panameño Ismael Díaz dejó todo igual.

La sexta fecha comenzó el viernes con la victoria de Juárez sobre Santos Laguna por 2-1, de Querétaro por 3-2 al San Luis, en tanto Tijuana-Guadalajara empataron 3-3.

En cuanto al goleo individual, pese a la derrota del Atlético de San Luis, el italiano Joao Pedro, nacido en Brasil, convirtió un par de goles para llegar a seis y pudo saltar al liderato de los anotadores con una diana más que Angel Sepúlveda, de Cruz Azul, y dos encima del argentino Germán Berterame, del Monterrey.

*Con información de EFE.

