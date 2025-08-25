Monterrey es líder de la Liga MX tras 6 jornadas, pese a victorias de América y Cruz Azul

Monterrey, con goles de los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos y del argentino Lucas Ocampo alcanzaron el liderato del Torneo Apertura de la Liga MX al cabo de la sexta jornada, que también elevó al italiano nacido en Brasil Joao Pedro a la punta de la clasificación de goleadores.

El sábado, Monterrey llegó a 15 puntos de 18 posibles al golear a Necaxa 3-0 con goles del argentino Ocampos y de los españoles Canales y Ramos.

El domingo, en el cierre de la fecha, América venció por 2-4 al Atlas, resultado que subió al segundo puesto al equipo del entrenador brasileño André Jardine.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila sellaron la victoria. Descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

El Cruz Azul completa el podio, luego de que, con un gol de Luka Romero se impuso por 1-0 al campeón Toluca.

Rayados, azulcremas y celestes bajaron del primero al cuarto lugar al Pachuca, que empató 1-1 con León. En cobros de penaltis, el marroquí Oussama Idrissi puso delante a los Tuzos, pero el panameño Ismael Díaz dejó todo igual.

La sexta fecha comenzó el viernes con la victoria de Juárez sobre Santos Laguna por 2-1, de Querétaro por 3-2 al San Luis, en tanto Tijuana-Guadalajara empataron 3-3.

En cuanto al goleo individual, pese a la derrota del Atlético de San Luis, el italiano Joao Pedro, nacido en Brasil, convirtió un par de goles para llegar a seis y pudo saltar al liderato de los anotadores con una diana más que Angel Sepúlveda, de Cruz Azul, y dos encima del argentino Germán Berterame, del Monterrey.

*Con información de EFE.

