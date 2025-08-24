Cruz Azul con todo y tormenta eléctrica supera al campeón Toluca 1-0 y presiona en el liderato

El Cruz Azul, con todo y una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del duelo contra el campeón Toluca terminó imponiéndose a los escarlatas 1-0 con gol de Luka Romero en la actividad sabatina de la fecha seis del torneo Apertura 2025 que permite al equipo de Nicolás Larcamón presionar en el liderato.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Un duelo de campeones, el de la Concachampions contra el de la Liga MX terminó inclinándose del lado cementero por el estilo precavido y calculador de la escuadra dirigida por el argentino Antonio Mohamed al grado de que utilizó a Paulinho, su mejor delantero hasta el minuto 61.

Chiquete le pone un bombón a Luka Romero para poner el 1-0⚽🚂 ¡Quéee gooool de la Máquina!#SabadoFutbolero #LigaMX pic.twitter.com/Lihs6DwiKU — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

La forma de encarar el partido del equipo del Estado de México provocó que el Cruz Azul fuera el amplio dominador de las acciones con un cuadro titular en donde Kevin Mier saltó a la portería, mientras que en la defensa aparecieron por los costados Jorge Sánchez y Rodolfo Rotondi.

Mientras que en la zaga central aparecieron Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Jesús Orozco Chiquete. En el mediocampo lo utilizaron Erik Lira, Charly Rodríguez, Nacho Rivero y José Paradela, dejando solo en la punta a Ángel Sepúlveda, lo cual le funcionó al cuadro cementero con cerca de diez llegadas peligrosas que pusieron a trabajar demasiado al portero escarlata Hugo González.

Mientras que los campeones del fútbol de México jugaron como ya dijimos con González en la meta, mientras en la zaga aparecieron Bruno Méndez, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo y Diego Barbosa.

Por su parte, en el mediocampo fueron utilizados Héctor Herrera, Marcel Ruiz y Jesús Angulo, mientras en la delantera lo hicieron Alexis Vega y Robert Morales, pero que en los hechos no le dieron resultados por tan poca presencia ofensiva.

¡Hugo está en plan grande! González ataja el espectacular tiro de Charly😱🙌#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ejFeLKzeQJ — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

Las acciones

Quizá por el retraso del juego es que Cruz Azul tardó en tomar ritmo de las acciones y fue hasta el minuto 22 en que el cuadro cementero pudo llegar con cierto peligro cuando Ignacio Rivero estrelló un balón en el poste.

Tres minutos más tarde, la Máquina Celeste tuvo su segundo intento cuando el mismo Nacho Rivero cobró un tiro libre que por poco se mete a las redes, pero el portero Hugo González alcanzó a mandar a tiro de esquina el esférico en un gran lance.

Los celestes mantuvieron la presión el resto del encuentro, pero entre buenos lances y falta de puntería de los locales el marcador se mantuvo sin goles hasta que las modificaciones en la alineación dieron paso a Luka Romero y a Gabriel Fernández, con lo cual el ataque cementero tomó más vivacidad.

Rivero se animó a disparar el balón, pero cayó en Gonzáles y rechaza el esférico 😮‍💨#SabadoFutbolero pic.twitter.com/HnivPugftg — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

Pero dicen que va más el cántaro al agua hasta que se rompe cuando en el minuto 77 Jesús Orozco Chiquete lanzó un centro a media altura que le ganó la espalda al zaguero uruguayo Federico Pereira y donde apareció Luka Romero para rematar a segundo poste venciendo el lance del portero Hugo González para el 1-0.

Rivero se animó a disparar el balón, pero cayó en Gonzáles y rechaza el esférico 😮‍💨#SabadoFutbolero pic.twitter.com/HnivPugftg — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

Toluca quiso reaccionar en los minutos finales, pero el cuadro cementero aguantó para llevarse una cerrada, pero importante victoria 1-0 que le permite estar debajo del liderato general del Monterrey.

Seguir leyendo:

– Gonzalo Piovi se quedó con las ganas de jugar al lado de Messi en el Inter Miami

– Cruz Azul, con “Toro” Fernández en lugar de Luka Jović, derrota a Santos Laguna 3-2

– Cruz Azul cerró una decepcionante Leagues Cup con dos puntos vs. Colorado Rapids 2-2 (5-4)





