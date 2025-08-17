Cruz Azul, con “Toro” Fernández en lugar de Luka Jović, derrota a Santos Laguna 3-2

Gabriel “Toro” Fernández estuvo fuera de Cruz Azul por mes y medio mientras buscaban los servicios del serbio Luka Jović, pero al fracasar sus intentos trajeron de regreso al delantero uruguayo y en su reaparición se hizo notar con el gol de la victoria 3-2 sobre Santos Laguna en un duelo muy atípico.

Tal parece que el “Toro” resurgió de sus cenizas, pues la directiva lo colocó en la penumbra de la escuadra Sub 21 en donde fue registrado con el número 229 mientras encontraban una oferta por sus servicios, pero al fallar el fichaje de Jovic y la salida del griego Giorgos Giakoumakis al PAOK de su país, fue reinscrito en el cuadro cementero para saltar de la cancha y convertirse en el factor de la tercera victoria del cuadro cementero en el torneo Apertura 2025.

Un gol que llegó justo en los momentos más complicados del cuadro cementero que en el segundo tiempo debió soportar que el Santos Laguna les empatara el juego con la falla en la marca de Willer Ditta en el minuto 47 y a partir de ese momento provocar que los celestes remaran contra la corriente.

Porque a Cruz Azul de nada le sirvió reafirmar que es el equipo con el mejor promedio de control de balón con un 72 por ciento, superando a todos los demás equipos de la Liga, pero a la hora de definir no lo pudieron reflejar con mayor fuerza en el ataque.

En resumidas cuentas, la Máquina Celeste no fue el mejor en la cancha que su rival, pues aunque solo tuvieron dos llegadas de peligro en todo el juego, siempre se la ingeniaron para poner en problemas a la Máquina, que en lo único y más importante que tuvo de su lado fue la contundencia con los goles de Charly Rodríguez, Ignacio Rivero y el “Toro” Fernández.

Mientras que por Santos Laguna recortaron distancias Barticciotto y Dájome, siempre viniendo de atrás cuando se pensaba que el cuadro cementero podría arrasar a su rival y poniéndolos en predicamentos hasta que apareció el “Toro” Fernández

Cruz Azul lucha contra sus demonios

La realidad es que después de la estrepitosa derrota 7-0 con el Seattle Sounders en la Leagues Cup, todo lo que haga o deje de hacer el Cruz Azul sonará a poco y será cuestionado por cualquier detalle, pues antes de enfrentar a Santos Laguna llegaron con la confianza de vencer a Atlético San Luis de visitante.

Pero ni así pareció que tomaron total confianza, pues si bien lograron dominar a Santos Laguna y ponerse adelante en el marcador con un golazo de Carlos Rodríguez al minuto 15, después el dominio que ejercieron en la cancha no fue suficiente para que Mateusz Bouguz y Carlos Rotondi en dos ocasiones pudieran aumentar el marcador.

Esa falta de contundencia hizo que Bruno Bartichioto a los 32 minutos lograra el empate en una jugada de pelota parada en centro de José Avella. Eso sorprendió a la Máquina, pero de inmediato volvieron a tomar la ventaja en el partido con la anotación de Ignacio Rivero al minuto 34 en centro de Gonzalo Piovi.

Así se fueron al descanso y en el regreso la Máquina recibió otro mazazo con el empate anotado por el colombiano Cristian Andrés Dajome en error de su compatriota Willer Ditta y así complicarle la vida a los cruzazulinos por casi 36 minutos hasta que apareció al 83 Gabriel Fernández para anotar el gol de la victoria a pase de Ángel Sepúlveda.

