Cruz Azul deja ir a Giakoumakis a Grecia y se quedan con el “Toro” Fernández

Finalmente en Cruz Azul después de más de mes y medio de dimes y diretes, de enojos, de berrinches, de supuestas bajas o de la fallida llegada de una gran figura como el serbio Luka Jovic, decidieron prestar al griego Giorgos Giakoumakis al PAOK de su país y quedarse con el uruguayo Gabriel Fernández.

Toda esta serie de vicisitudes en el cuadro celeste acabaron este miércoles en forma oficial al anunciarse la salida del delantero griego y la llegada al cuadro helénico en una negociación de préstamo con opción a compra después del alto costo del fichaje que tuvo el delantero europeo proveniente del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

Con la baja oficial de Giakoumakis que llegó hace 10 meses a la Liga MX y que tuvo un paso sin pena, ni gloria con 1, 795 minutos en donde solo anotó ocho goles y en la mayoría de ocasiones mostró ser proclive a las lesiones musculares lo cual terminó por complicar su adaptación a un país en el que desde el principio se sintió extraño.

Como se recordará su fichaje rondó los $28 millones de dólares en una negociación que hace algunos días se revelaron detalles extraoficiales y en donde hubo demasiada polémica por las cantidades que se pagaron por un jugador de 30 años y con tendencia a lesionarse frecuentemente.

De esta forma Cruz Azul oficializó la baja del delantero Giorgos Giakoumakis, después de una larga espera donde se dijeron muchas cosas y en todo momento se aseguró que su plaza de No Formado en México (NFM) sería ocupada por el exjugador del Real Madrid, Fiorentina y AC Milan Luka Jovic, que terminó firmando con el AEK Atenas también de la Liga griega.

Finalmente con la salida de Giakoumakis, el cuerpo técnico de la Máquina encabezado por el argentino Nicolás Larcamón que nunca tuvo en sus planes al griego, decidieron registrar al uruguayo Gabriel Fernández que estuvo apartado en el equipo Sub 21 de los cementeros, pero ahora ya podrá ser tomado en cuenta para el juego contra Santos Laguna en la fecha cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La despedida oficial

De esta forma, al concretarse el préstamo con el PAOK, el Cruz Azul publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos”, mientras que el cuadro griego presentó de forma oficial al delantero helénico, quien inclusive portó ya la camiseta con el número 7 para integrarse a su nueva escuadra.

Inclusive al delantero griego le dieron recibimiento de crack en el PAOK, esperando que rinda en la cancha lo que no pudo mostrar en el fútbol de México por diferentes circunstancias, pero sobre todo por el choque cultural que sufrió y que se fue complicando con las lesiones para terminar siendo solo una referencia numérica en el cuadro celeste.

