Giakoumakis y el Toro Fernández no entrarían en los planes de Larcamón con Cruz Azul

Los delanteros Giorgios Giakoumakis y Gabriel “Toro” Fernández no seguirán en Cruz Azul para el torneo Apertura 2025, según se pudo conocer a través de versiones extraoficiales que aseguran que ambos delanteros supuestamente ya fueron avisados por el técnico Nicolás Larcamón que no entran en planes.

Lo anterior no resulta extraño después de que se escucha con más fuerza que el serbio Luka Jović y el argentino José Paradela ya están apalabrados por la directiva de la Máquina Celeste para convertirse en los nuevos fichajes estelares para el próximo campeonato junto con el atlista Jeremy Márquez y el lagunero Jordan Carrillo.

De acuerdo a los datos recabados por La Opinión, Giakoumakis no convenció al técnico Larcamón de que puede ser una apuesta importante para el ataque cementero en el próximo torneo, sobre todo por su propensión a lesionarse constantemente.

Bajo ese mismo concepto se tiene considerado al uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, quien estaba destinado a ser la figura en la liguilla pasada en el ataque cementero, pero una lesión contra Tigres de distensión de ligamentos en la rodilla lo apartó de nuevo del cuadro titular y no volvió a jugar el resto del torneo, después de que se había perdido nueve meses con la ruptura del ligamento cruzado que sufrió en el 2024.

Frente a este devastador panorama de ambos delanteros que nunca fueron una cuota de goleo interesante para los celestes, la directiva buscó nuevas alternativas para poder encontrar a los hombres que le puedan ayudar a Ángel Sepúlveda a realizar las labores ofensivas que hizo correctamente en el semestre pasado en que tomó su segundo aire.

¿A donde jugarán Giakoumakis y el Toro Fernández?

Por lo pronto para ambos delanteros el futuro estaría en la Major League Soccer (MLS) en el caso de Giorgios Giakoumakis con el Atlanta United o Portland Timbers, pero la complejidad radica en el alto costo de la carta del griego y también su elevado salario.

Por esa razón, la directiva de la Máquina sigue buscando alternativas, lo mismo que con Gabriel “Toro” Fernández, que supuestamente dice tener una oferta del Peñarol de Uruguay, pero el asunto se ha complicado porque los charrúas buscan un préstamo en pagos chiquitos y los cementeros quieren que se pague lo justo por la calidad del artillero.

Los números de ambos

Finalmente, habría que revisar los números de cada jugador y en este caso Giakoumakis disputó 40 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 8 asistencias. Mientras que Fernández, debido a las ausencias que tuvo por distintas lesiones, jugó 35 partidos, en los que anotó 9 goles y dio 2 asistencias.

Inclusive este miércoles Giakoumakis ya no se presentó a entrenar con el primer equipo que después de terminada la práctica viajó a Veracruz para participar en el cuadrangular internacional contra Once Caldas de Colombia y contra el Newells Old Boys a partir de este jueves.

