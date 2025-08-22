Gonzalo Piovi se quedó con las ganas de jugar al lado de Messi en el Inter Miami

El defensa argentino Gonzalo Piovi finalmente se quedó con las ganas de jugar al lado de su compatriota, Lionel Messi, en virtud de que el Inter Miami no pudo llegar a un acuerdo con el Cruz Azul en el plazo del pago de los siete millones de dólares en que se tasó la transferencia.

De acuerdo a los datos extraoficiales que se manejaron, la raíz del problema para que se cayera el último intento de negociación fueron $100 mil dólares que el Cruz Azul exigió de última hora y que en los ajustes financieros de la Major League Soccer (MLS) representaban toda una serie de movimientos que desajustaban el tope salarial con el que se manejan dicha entidad deportiva.

GONZALO PIOVI – SE QUEDA



No llegaron a un acuerdo Cruz Azul y el Inter Miami.



Aún en los últimos minutos continuaron en negociaciones.



Cruz Azul no aceptó el esquema de pagos que finalizaba en verano de 2030.

La negociación impactaba con el tope salarial

Pareciera que $100 mil dólares es una cantidad irrisoria, pero cuando los presupuestos son inflexibles porque generan una multa dentro de la MLS, pues obviamente para Inter Miami fue un gran obstáculo poder cerrar el fichaje de Gonzalo Piovi, quien el pasado sábado después del juego con Santos Laguna se despidió de sus compañeros, pero toda esta semana se mantuvo entrenando en La Noria, esperando que se concretara la negociación, pero esta nunca se cristalizó.

Porque cuando todo parecía que Piovi viajaría el lunes a la ciudad de Miami para reportarse a la escuadra de las Garzas, de última hora surgieron diferencias en el plazo de los pagos y en el monto final de la negociación, pues Cruz Azul exigió los siete millones a pagarse en los próximos cuatro años.

Mientras que el equipo de la Major League Soccer propuso que el pago fuera a cinco años, en lo cual no estuvo de acuerdo la directiva de la Máquina y de esta forma toda negociación quedó estancada hasta este jueves en el transcurso del día, cuando Inter Miami hizo un último intento por conseguir los servicios de Piovi, pero no se llegó a un acuerdo y finalmente el zaguero que llegó hace tres torneos a la Liga MX procedente del Colón de Argentina se quedará en el cuadro mexicano.

Sin duda la propuesta de la MLS de liquidar la transferencia a través de un plan de pagos no satisfizo a los dirigentes del equipo mexicano en virtud de que ellos querían cantidades a cuatro años que completaran la totalidad de los siete millones y la propuesta del fútbol estadounidense según una fuente digna de todo crédito en Cruz Azul le dijo a La Opinión, que querían en 12 plazos, lo cual finalmente echó abajo la negociación.

Inclusive Cruz Azul le hizo ver al Inter Miami que con la propuesta de liquidar el contrato de Piovi, terminarían pagándolo cuando el jugado inclusive ya esté al borde del retiro y eso no le convino a los dirigentes cementeros.

OFICIAL…



OFICIAL…



CAZ rechazó el último acercamiento de Inter de Miami



Gonzalo Piovi seguirá como celeste por más tiempo…



El defensor está contemplado para el sábado vs Toluca…

Ahora Piovi deberá concentrarse en su labor en Cruz Azul y seguir siendo el jugador rentable como hasta ahora guardando por el momento el deseo de mudarse a una ciudad como Miami, pero sobre todo con el privilegio de jugar al lado de su compatriota Lionel Messi, el líder y figura de la selección de Argentina.

