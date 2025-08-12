Cruz Azul dejaría ir a Gonzalo Piovi al equipo de Lionel Messi en la MLS

Si todo marcha como hasta ahora, el defensa argentino de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, estaría dejando a la Máquina Celeste para convertirse en nuevo compañero de su compatriota Lionel Messi, después de tres torneos en donde se convirtió en un pilar del cuadro cementero.

Las negociaciones, según fuentes extraoficiales, están muy adelantadas, sobre todo porque el técnico de las Garzas de Florida, el también argentino Javier Mascherano tiene mucho interés en contar con los servicios de Piovi, quien desde su llegada a los cementeros mostró su capacidad y valía en la zaga central.

Cruz Azul, según los datos que se están manejando, le ha pedido al Inter Miami $7 millones de dólares (alrededor de $129 millones de pesos), sobre todo porque la salida de Piovi sería un hueco muy duro de cubrir, pero la cantidad de dinero que se está pidiendo abre cualquier tipo de negociación y se espera que lleguen a un acuerdo satisfactorio.

El equipo de la Major League Soccer requiere apuntalar su defensa después de la serie de desajustes que mostró en la Leagues Cup y en el reciente partido de regreso a la MLS, por lo cual han mostrado mucho interés en Piovi, lo cual ha generado que la liga norteamericana esté pujando por los servicios del exzaguero del Vélez Sársfield, Argentinos Juniors, Racing de Avellaneda, Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensa y Justicia, así como el Colón.

El aporte de Piovi en Cruz Azul

Gonzalo Piovi fue uno de los primeros refuerzos que llegó a Cruz Azul de cara al torneo Clausura 2024 y a partir de ahí sumó 75 encuentros como titular en la defensa de la Máquina Celeste, sin goles y con siete asistencias, pero sobre todo con una gran capacidad para darle solidez al cuadro bajo cementero.

Con su perfil zurdo, Piovi se convirtió en el dueño absoluto del puesto de zaguero por izquierda de los cruzazulinos, tanto en línea de tres como en línea de cuatro zagueros, con un disparo de media distancia bastante potente y con una personalidad para generar liderazgo en la zona de riesgo.

Estas cualidades le permitieron mantenerse de titular con Martín Anselmi, Vicente Sánchez y ahora Nicolás Larcamón, por lo cual su salida de Cruz Azul solo se justificaría por la cantidad de dinero que podría obtener la Máquina proveniente de la Major League Soccer que es la encargada de vigilar las contrataciones de cada equipo.

Así que será en las próximas horas cuando se pueda conocer si se concreta su partido al Inter Miami para compartir vestidor con la máxima figura de Argentina en los últimos años y líder de la selección albiceleste.

