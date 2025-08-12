Carlos Hermosillo tildó de “descarado” a Martín Anselmi

Martín Anselmi sigue siendo uno de los temas más relevantes del fútbol mexicano. De hecho, ante los malos resultados del Club León, Anselmi fue puesto en el radar del conjunto esmeralda. Carlos Hermosillo no ocultó su enojo por las formas en las que el argentino cerró su vínculo con Cruz Azul.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

En una entrevista reciente, Martín Anselmi reveló que no siente que le fue “infiel” a Cruz Azul. De hecho, el estratega argentino habló de que había una relación desgastada y que su salida al Porto fue producto de ello. Carlos Hermosillo arremetió contra el estratega argentino.

“Es un descarado. Las formas no fueron las correctas. Yo sé que él tenía meses tramitando… sacó a sus hijos de la escuela, estaba preparando el asunto. La forma en la que se fue me parece muy baja. Que hoy hable en Argentina y lo defiendan allá, felicidades. No duden que va a estar acá”, dijo Hermosillo en Fox Sports.

Las formas como se fue Martín Anselmi de @CruzAzul no fueron las correctas ❌



Es un descaro que diga que no le fue infiel a Cruz Azul, ¡él tenía meses preparando su salida! pic.twitter.com/qWUNCaiIrO — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) August 11, 2025

Qué dijo Martín Anselmi

En una entrevista para Clank Media, Martín Anselmi fue cuestionado sobre su salida de La Máquina. El argentino no cree que le fue “infiel” al club y considera que la oferta del Porto no debía ser rechazada bajo ninguna circunstancia. No está de más mencionar que esta era la primera experiencia europea para Anselmi.

“Creo que infiel no le fui. Lo que siente el hincha es que yo le fui infiel, y las cosas no fueron así. No estábamos muy cómodos en el club con ciertas situaciones… conjugado con que llega una oferta del Porto. Era un desafío al que teníamos que decirle que sí (…) sabía que el hincha no iba a comprender que dejáramos el proyecto”, dijo el argentino.

En diez años pasó de dirigir las inferiores de Excursionistas, a la primera división del Porto. Es fanático de los datos, pero los datos en contexto y tiene muchas historias por contar. Este lunes a las 18.30 hs en Clank! Martín Anselmi. pic.twitter.com/gjfJY9yHe1 — Clank.media (@clank_media) August 9, 2025

Pero el paso de Martín Anselmi a Europa fue en falso. El estratega argentino solo dirigió 21 partidos en el banquillo del Porto. A pesar de la mala temporada de Anselmi en el club, los directivos le dieron la oportunidad de dirigir el Mundial de Clubes de 2025. Los “Dragones” no ganaron ningún partido y el proyecto fue cortado.

En términos generales, el entrenador nacido en Rosario dejó un balance de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Tras finalizar el Mundial de Clubes, Anselmi se convirtió en agente libre. No sería descabellado su regreso a la Liga MX y marcar el mismo caso de Fernando Gago, ahora entrenador del Necaxa.

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez defendió a Martín Anselmi tras su salida de Cruz Azul

– Martín Anselmi rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul: “No estábamos contentos”

– Carlos Hermosillo ataca a las Chivas por el fichaje de Alan Pulido

– Una confusión pone a Heung-min Son como un jugador “elegible” para el USMNT