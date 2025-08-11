Martín Anselmi rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul: “No estábamos contentos”

El estratega argentino Martín Anselmi volvió a hablar sobre dos de los episodios más comentados de su carrera reciente: su repentina partida de Cruz Azul a inicios del Clausura 2025 y su breve experiencia al frente del Porto. En una charla con el periodista Juan Pablo Vark para el pódcast Clank, el entrenador ofreció su versión de lo ocurrido, defendió sus decisiones y dejó claro que todavía carga con heridas de su etapa en México.

“Necesitábamos, con mi cuerpo técnico, un freno. Era necesario estar un poco sin trabajar para deconstruirnos, ganar frescura y claridad. Ya me sentía bastante agotado”, confesó sobre su salida del equipo portugués.

Anselmi aseguró que después de su destitución en Portugal buscó reconectar con su entorno personal: “Quiero disfrutar de mis padres, de mis amigos, tener los fines de semana para mí”.

“Cruz Azul fue mi primer gran amor”

El técnico no ocultó la carga emocional que significa su paso por la Máquina. “¿Qué significa Cruz Azul en mi vida? Es esa primera novia de la que te enamoras perdidamente… Te causa heridas que te van a acompañar el resto de tu vida. Tengo alguna de esas heridas que aún no sanaron”, admitió.

Su salida de la institución cementera, ocurrida apenas después de disputar la Liguilla, sigue siendo motivo de polémica. En aquel momento, Anselmi aceptó la oferta del Porto, decisión que sorprendió tanto a la afición como a parte del plantel y generó roces con la directiva por la cláusula de rescisión.

Habían empezado a pasar cosas dentro del mundo Cruz Azul con las que nosotros no estábamos contentos, conjugado con que llega una oferta del Porto Martín Anselmi – Entrenador argentino

“Creo que infiel no le fui. Lo que siente el hincha es que yo le fui infiel, y las cosas no fueron así. No estábamos muy cómodos en el club con ciertas situaciones… conjugado con que llega una oferta del Porto. Era un desafío al que teníamos que decirle que sí”, explicó. También reconoció que “sabía que el hincha no iba a comprender que dejáramos el proyecto”.

El entrenador reveló que su familia quería quedarse en México, país del que habló con afecto: “Yo era muy feliz en México, es un país maravilloso para vivir, la gente es súper educada”.

Su etapa en Porto, sin embargo, no tuvo el éxito esperado. El equipo no logró trascender en torneos europeos y fue eliminado en la primera ronda del Mundial de Clubes, lo que derivó en su salida seis meses después de asumir el cargo. “Puedo ser el villano por haberme ido a Porto, pero no por las formas”, insistió.



