Signos del zodiaco que terminan mayo 2026 con amor, dinero y éxito

El final de mayo de 2026 será próspero para algunos signos del zodiaco.

De acuerdo con predicciones astrológicas y lecturas del tarot compartidas por la terapeuta energética Kishori Sud, cuatro signos experimentarán cambios positivos en el amor, el dinero, el trabajo y el crecimiento espiritual durante las últimas semanas del mes.

Según la experta, no se trata de simples coincidencias, sino de movimientos energéticos que marcarán un antes y un después en sus vidas.

Tauro, Escorpio, Virgo y Piscis serán los grandes favorecidos de esta etapa, dijo Kishori para el sitio Hindustan Times.

Cada uno vivirá transformaciones distintas, pero todos compartirán una misma energía: cierre de ciclos negativos y apertura de nuevas oportunidades.

1. Tauro

Tauro será uno de los signos más afortunados al finalizar mayo 2026. El tarot muestra cartas poderosas relacionadas con el dinero, la prosperidad y la autoestima.

El As de Oros anuncia oportunidades económicas importantes, como un ascenso laboral, un nuevo empleo o el crecimiento de un negocio personal.

Por su parte, La Emperatriz refleja bienestar, estabilidad emocional y capacidad para atraer abundancia.

Los astrólogos indican que Tauro comenzará a sentir una mayor tranquilidad financiera después de meses de incertidumbre.

También será una etapa favorable para fortalecer relaciones personales y recuperar la confianza en sí mismo.

Ritual recomendado para Tauro

La energía espiritual favorece rituales relacionados con la prosperidad. Se recomienda escribir una meta financiera en una hoja de laurel y guardarla en la cartera durante 11 días.

Encender una vela verde los jueves ayudará a potenciar la energía de abundancia.

2. Escorpio

Escorpio atravesará una profunda transformación emocional y espiritual. Aunque las cartas del tarot podrían parecer intensas, el mensaje es positivo: dejar atrás aquello que ya no aporta felicidad.

La carta de La Muerte simboliza finales necesarios y renacimiento interior. El Juicio, en cambio, habla de verdad, claridad y liberación emocional.

Durante este periodo, Escorpio podría tomar decisiones importantes relacionadas con relaciones tóxicas, vínculos desgastados o situaciones emocionales que venía arrastrando desde hace tiempo.

La astrología indica que este signo finalmente encontrará paz al comprender que soltar también es una forma de crecimiento.

Ritual recomendado para Escorpio

Los astrólogos aconsejan realizar un ritual de liberación emocional usando una vela blanca.

Escribir aquello que desea dejar atrás y quemar el papel de forma segura simboliza el cierre de ciclos negativos.

3. Virgo

Virgo verá recompensado todo el esfuerzo realizado en los últimos meses. El tarot revela cartas relacionadas con disciplina, éxito y visibilidad profesional.

El Ocho de Pentáculos refleja constancia y trabajo duro, mientras que El Sol anuncia reconocimiento, crecimiento y nuevas oportunidades laborales.

Este signo podría recibir propuestas importantes, mejoras económicas o avances en proyectos que parecían estancados.

Será una etapa ideal para tomar decisiones relacionadas con carrera, negocios y objetivos personales.

Los astrólogos destacan que Virgo comenzará a notar cómo su dedicación finalmente da resultados concretos.

Ritual recomendado para Virgo

Escribir afirmaciones relacionadas con éxito y crecimiento durante nueve mañanas consecutivas ayudará a fortalecer la energía positiva. También se recomienda mantener un cuarzo transparente cerca del espacio de trabajo.

4. Piscis

Piscis cerrará mayo con una energía profundamente espiritual y emocional.

La carta de La Estrella trae esperanza, claridad y sanación interna, mientras que el Dos de Copas señala conexiones afectivas importantes.

Para algunos Piscis, esto podría representar la llegada de un nuevo amor. Para otros, una reconciliación emocional o simplemente una sensación de paz después de un periodo complicado.

La astrología indica que este signo dejará de conformarse con relaciones o situaciones que lo desgastan emocionalmente. En cambio, comenzará a priorizar vínculos más sanos y equilibrados.

Ritual recomendado para Piscis

Antes de dormir, colocar una amatista cerca de la almohada y escribir intenciones relacionadas con el amor o la sanación emocional ayudará a fortalecer la intuición y atraer armonía.

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