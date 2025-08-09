Una confusión pone a Heung-min Son como un jugador “elegible” para la USMNT

Heung-min Son llegó a la Major League Soccer como uno de los fichajes más importantes de Los Angeles FC y el fútbol estadounidense en general. En su presentación oficial, el surcoreano fue recibido por la concejala de la ciudad, Heather Hutt. Son recibió la “presión” de liderar a Estados Unidos en el Mundial de 2026.

Como motivo de la llegada del surcoreano a Los Angeles FC, Heather Hutt se encargó de darle la bienvenida. Son es un futbolista de gran prestigio y así quedó demostrado con todo el revuelo tras su fichaje.

“¿Qué tan inteligente es el LAFC? Abandonémoslo porque este es el momento adecuado para traer a la persona adecuada“, inició Heather Hutt en un discurso que parecía estar controlado.

Sin embargo, la concejala de la ciudad de Los Angeles mezcló el fútbol de clubes con el balompié internacional. Heather Hutt motivó a Heung-min Son a que llevara a la selección de Estados Unidos a la victoria en el Mundial de 2026.

“Y sin presión, pero cuando llega el Mundial, esperamos una victoria aquí en Los Ángeles para Estados Unidos, ¿no? Y por eso estamos aquí para apoyarlos y lograrlo”, dijo Hutt en la conferencia de presentación.

Los Angeles Councilmember Heather Hutt (10th District), whose area includes Koreatown, committed the ultimate faux pas: she told Son Heung-Min, “No pressure, when the World Cup comes, we’re expecting a win here in Los Angeles… for the USA.”



MLS y preguntas incómodas

No es la primera vez que en Estados Unidos se confunden con el fútbol en su vertiente de clubes y de selecciones nacionales. En 2017 llegó Bastian Schweinsteiger a Chicago Fire de la MLS. En la conferencia de presentación, un periodista le preguntó al campeón del mundo alemán sobre las posibilidades de que el club levante el Mundial.

“Con tu incorporación a este equipo, ¿es esperable que haya camino libre para las aspiraciones de Chicago en la Copa del Mundo?” fue la consulta.

Sin embargo, esta pregunta fue rápidamente corregida por el director deportivo de Chicago Fire que se encontraba al lado del mediocampista alemán. El dirigente interpretó la pregunta al indicar que hacían referencia a la MLS Cup.

