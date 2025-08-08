Portugal va por el Mundial de 2026 en honor a Diogo Jota

En el mes de julio, Diogo Jota sufrió un accidente de auto junto a su hermano. Ambos futbolistas fallecieron en el lugar del incidente. El mundo del fútbol sintió con mucha tristeza el fallecimiento de Jota. La selección de Portugal ahora tiene una motivación extra para levantar el trofeo. Así lo reconoció Rubén Neves.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.



Diogo Jota era un jugador habitual en la selección de Portugal. El conjunto portugués viene de ganar la Nations League y es uno de los posibles animadores de la Copa del Mundo. Rubén Neves estuvo en Qatar 2022 y reconoció que en 2026 saldrán con mucha más voluntad.



“Ya hice un Campeonato del Mundo y dije a todo el mundo que fue la competición más difícil que he jugado. Ya teníamos mucha voluntad de hacerlo [ganar el Mundial] por Portugal, y ahora tenemos una fuerza aún mayor.”, dijo Neves en FutebolArte de Sport TV.

Ruben Neves quer ganhar o Mundial por Diogo Jota 🖤pic.twitter.com/LgQRK0TpQ5 — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 1, 2025

Portugal no tendrá una tarea sencilla. El Mundial de 2026 tendrá grandes selecciones que también lucharán por el trofeo: España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil son alguno de los candidatos de siempre. El conjunto portugués podría meterse en ese lote, ahora mucho más al jugar en honor del exjugador del Liverpool.



“Sin duda, la fuerza que él [Diogo Jota] nos daba dentro del campo, y era conocido por esa fuerza, esa garra, esa voluntad, creo que cada uno de nosotros heredó un poco de lo que era Diogo dentro del campo. Vamos a hacer todo lo posible para que él pueda ganar ese título con nosotros”, agregó.



Portugal en el Mundial

El deseo de Rubén Neves es levantar la Copa del Mundo en 2026. Sin embargo, la primera tarea de la selección lusa será clasificar a la justa mundialista.



Portugal está en el Grupo F de las clasificaciones a la Copa del Mundo. El conjunto de Cristiano Ronaldo comparte sector con Armenia, Hungría y República del Irlanda. El líder de este grupo clasificará directo al Mundial. Este camino iniciará el 6 de septiembre.



En cuanto a la participación en los Mundiales, Portugal nunca ha podido levantar este campeonato. Las mejores resultados del conjunto lusitano fueron en 1966 y 2006. En la primera de ellas lograron quedarse con el tercer puesto tras perder la semifinal contra Inglaterra; en la segunda fueron cuartos después de perder la semifinal contra Francia.

Sigue leyendo:

– Esposa de Diogo Jota rompe el silencio a un mes de su boda con el futbolista del Liverpool

– Santiago Giménez cree que México puede ser campeón del mundo

– Leagues Cup 2025: cómo se jugarán los cuartos de final

– Nelson Deossa y su histórico fichaje para Monterrey

