Santiago Giménez cree que México puede ser campeón del mundo

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de 2026. Esta Copa del Mundo se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, una oportunidad importante para que El Tri haga historia. La meta más palpable es conseguir el boleto a los cuartos de final. Pero Santiago Giménez quiere ser campeón del mundo.

Por ser anfitriones, la selección mexicana ya está clasificada el Mundial de 2026. Sin embargo, la falta de competencia podría afectar al conjunto azteca. En la actualidad, El Tri mantiene un paso irregular. La Copa Oro será un buen termómetro.

A pesar de este panorama, Santiago Giménez considera que México tiene las herramientas para levantar una Copa del Mundo. El delantero del AC Milan aseguró que hará todo lo posible para que El Tri se sume a la selecta lista de campeones del mundo.

“Sí (México será campeón). Yo voy a hacer lo posible y el equipo va a hacer lo posible, pero yo creo que vamos a ver a México campeones del Mundo, cien por ciento”, dijo Santiago Giménez en una entrevista para Vamos Show.

México con objetivos poco realistas

Gerardo Martino habló recientemente en una entrevista y le lanzó un par de dardos a los medios mexicanos y al entorno del fútbol azteca. México quedó fuera en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, una participación alejada de los objetivos iniciales.

El Tri había quedado eliminado de los octavos de final de los Mundiales desde 1994. A pesar de este panorama, Gerardo Martino fue contratado para que se fueran “los fantasmas” y ser la sorpresa de la Copa del Mundo. Esto no fue logrado y el “Tata” insinuó que las expectativas eran pocos realistas.

“Lógico lo que les estoy pidiendo, es como si yo le pidiera al Inter Miami que sea campeón del Mundial de clubes como juega contra el Manchester City, juega contra el París Saint-Germain, juega contra el Real Madrid y yo les pido que sean campeones no es lógico…Ustedes saben que no son realistas, están totalmente conscientes que nos son realistas, ahí veo el problema, ustedes sabiendo están pidiendo que no corresponde”, explicó.

Las declaraciones de Gerardo Martino podrían cobrar sentido tras la percepción expuesta por Santiago Giménez. En 13 Mundiales participados, México llegó a los cuartos de final en las ediciones de 1970 y 1986. Estas fueron las mejores participaciones de El Tri. Bajo estos números, ¿son realistas las ideas infundadas por el “Bebote”?

Sigue leyendo:

– Gerardo Martino insinuó que en México se crean falsas expectativas de acuerdo a su nivel

– México quiere a Italia de rival antes del Mundial del 2026, revela la FMF

– Mundial 2026: cuál es el panorama de las confederaciones y cuáles selecciones han clasificado

– Javier Aguirre le manda un mensaje a los futbolistas mexicanos de la Liga MX