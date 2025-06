Gerardo Martino insinuó que en México se crean falsas expectativas de acuerdo a su nivel

Gerardo Martino tuvo un paso discreto dentro de la selección mexicana. La pasantía del “Tata” por El Tri finalizó con una temprana eliminación del Mundial de Qatar 2022. Lejos de cuestionar sus resultados en el conjunto azteca, Martino insinuó que los objetivos quizá fueron pocos realistas.

Uno de los objetivos del conjunto azteca era superar el fatídico cuarto partido en los Mundiales. Desde la Copa del Mundo de 1994, la selección mexicana no ha podido pasar de los octavos de final. El “Tata” tenía esa misión en Qatar 2022, pero no pudo cumplirla.

“Es cierto que hay que ver lo que ustedes le piden a la selección (mexicana) y por consiguiente lo que ustedes le piden, y lo que ustedes le transmiten a la afición, qué se le debe pedir a la selección y hay que ver si eso está entre los parámetros normales”, dijo Martino en ‘3 en la banca’.

Desde enero de 2019 hasta noviembre de 2022, Gerardo Martino formó parte del banquillo del conjunto azteca. El “Tata” se marchó después de que México quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Martino estuvo durante más de 60 partidos con la selección mexicana, pero considera que para poder competirle a la élite del fútbol se necesita más tiempo.

“Instalarse en un lugar solo porque alguien lo dice en un micrófono, no está bien. Hay que instalarlo y hay que pedir cuando uno compite de igual a igual con las grandes potencias y no es fácil, a España le llevó… años instalarse”, agregó Martino.

Gerardo Martino bajo la base de la “lógica”

La selección mexicana tiene una de las plantillas más importantes de Concacaf. A pesar de que hay varios jugadores que militan en Europa, El Tri no tiene un conjunto repleto de jugadores foráneos. Son muy pocos los jugadores que, además de jugar en Europa, forman parte de clubes de primer nivel.

Durante 66 partidos al mando de la selección mexicana, Gerardo Martino obtuvo 42 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Con el “Tata” en el banquillo, México marcó 124 goles y solo recibió 66 (promedio de uno por partido). El estratega argentino solo pudo ganar una Copa Oro con la selección azteca. ¿El balance de El Tri se correlaciona con la calidad de sus jugadores? Según el propio entrenador, las pretenciones de los medios mexicanos no son realistas.

“Lógico lo que les estoy pidiendo, es como si yo le pidiera al Inter Miami que sea campeón del Mundial de clubes como juega contra el Manchester City, juega contra el París Saint-Germain, juega contra el Real Madrid y yo les pido que sean campeones no es lógico…Ustedes saben que no son realistas, están totalmente conscientes que nos son realistas, ahí veo el problema, ustedes sabiendo están pidiendo que no corresponde”, explicó.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre le manda un mensaje a los futbolistas mexicanos de la Liga MX

– Julián Quiñones advierte de la competencia dentro de El Tri

– Costa Rica está al nivel de México y Estados Unidos, según Miguel Herrera

– El presidente de LaLiga califica de “absurdo” el Mundial de Clubes de 2025