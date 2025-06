Julián Quiñones advierte de la competencia dentro de El Tri

La selección mexicana cuenta con grandes delanteros. Luego de varios procesos con ausencia de goles, El Tri parece haber encontrado estabilidad en sus atacantes. Julián Quiñones es uno de ellos. El exjugador de las Águilas del América reveló detalles de la competencia interna por puestos en la delantera de los planes de Javier Aguirre.

En esta temporada varios jugadores se reencontraron con el gol. Raúl Jiménez mostró un buen nivel con el Fulham; Julián Quiñones peleó el campeonato de goleo en Arabia Saudita y Santiago Giménez marcó unos cuantos goles con el Milan, su nuevo club.

Julián Quiñones reconoció que, independientemente de la cantidad de goles que tengan a sus espaldas, lo importante es el nivel y el ritmo de juego con el que llegan a la selección mexicana. El que sale beneficiado es el propio Javier Aguirre.

“Creo que importante para la selección que todos los delanteros estemos en gran nivel, es lo que en realidad importa, no quien ha hecho más goles, si no que todos estamos a un nivel importante, yo siempre he dicho que he trabajado para estar acá, esperamos que todo lo que hice en el equipo lo traiga para acá”, dijo Quiñones.

La selección de México viene de perder 2-4 contra Suiza. El conjunto europeo le dio una bofetada a El Tri que venía de engranar buenos resultados. Sin embargo, Julián Quiñones piensa que están en la misma línea de pensamiento de Javier Aguirre.

“A veces en el fútbol pasas por momentos difíciles, es una selección renovada, con métodos diferentes, el grupo trabaja con intensidad que nos faltaba, agrupación, es lo que nos da el profe, necesitamos resultados, trabajamos día a día con lo que tenemos”, agregó.

Arabia Saudita y Julián Quiñones

Durante esta temporada Julián Quiñones estuvo peleando el campeonato de goleo en Arabia Saudita. Entre otros nombres, uno de sus principales competidores fue Cristiano Ronaldo, atacante del Al Nassr. Aunque no se quedó con este galardón, los números de Quiñones son para enmarcar.

Julián Quiñones jugó 33 partidos en la temporada. Durante esa cantidad de encuentros, el exdelantero de las Águilas del América marcó 25 goles y concedió 8 asistencias.

“Creo que al principio se pensaba que era difícil por el cambio de cultura y país, me adapté bien, mi familia se adaptó bien y después de que mi familia se adaptó bien, yo me pongo a hacer lo que importa, que es el fútbol se ve reflejado”, concluyó.

