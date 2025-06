El presidente de LaLiga califica de “absurdo” el Mundial de Clubes de 2025

El Mundial de Clubes de 2025 tendrá un nuevo formato que lo ha puesto más atractivo para los amantes del fútbol. Sin embargo, no todos son aplausos para la FIFA como organizadores. Además de los problemas sociales en Estados Unidos, este torneo afectaría a los clubes de LaLiga, según Javier Tebas.

El presidente de LaLiga calificó de “absurdo” el desarrollo del Mundial de Clubes de 2025. Este torneo inicia el 14 de junio y finalizará el 13 de julio. Este nuevo formato contará con la participación de 32 equipos. Javier Tebas advirtió que la duración de este campeonato afecta la competición que preside.

“Es completamente absurdo. No se trata solo del desgaste físico de los jugadores, que es obvio, sino que el modelo de la Copa Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, especialmente en Europa”. dijo Tebas para la Cadena Cope.

El presidente de LaLiga explicó que el calendario de la temporada 2025-2026 estaría siendo afectado por este torneo. El Atlético Madrid y el Real Madrid participarán en el Mundial de Clubes. Al tener este torneo extra en la planificación, los equipos madrileños podrían solicitar un cambio de fecha para el inicio del torneo español.

“Ya hay controversia sobre cuándo comenzarán el Real Madrid y el Atlético la Liga, lo que altera nuestro calendario futbolístico habitual y nos perjudica a medio plazo (…) La decisión de si el Real Madrid y el Atlético comenzarán (la Liga) más tarde (para descansar) no es solo mía. Se tomará a su debido tiempo, cuando veamos en qué situación se encuentran. Pero no puede ser que tengamos que cambiar constantemente nuestro calendario por otras competiciones con las que no estamos de acuerdo“, sentenció.

Javier Tebas recalcó que no fue consultado por los entes organizadores del Mundial de Clubes para llegar a un consenso en cuanto a la planificación de ambas competiciones. En la temporada 2024-2025, la primera jornada del torneo español se desarrolló entre el 15 y 19 de agosto.

“No nos han consultado las fechas, no nos han consultado nada. Lo que están haciendo es perjudicar a la competición española, si equipos grandes como el Real Madrid o el Atlético no pueden jugar el primer día de LaLiga”, agregó Tebas.

