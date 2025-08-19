Inter Miami tiene hasta el jueves para cerrar fichaje del argentino Gonzalo Piovi

Mientras este martes, Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, confirmaba el interés de la escuadra de las Garzas por el defensa argentino de Cruz Azul Gonzalo Piovi, en los momentos en que restan 48 horas para el cierre de registros en la Major League Soccer (MLS).

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Mascherano solo expuso este martes que existe interés del Inter Miami por el defensa argentino y que la directiva está haciendo los trámites necesarios para su incorporación en el umbral del encuentro de los cuartos de final de la Leagues Cup contra Tigres de la UANL: ““Lo de Gonzalo (Piovi) ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club. No puedo decir nada más

GONZALO PIOVI🚨



Las negociaciones con Inter Miami se estancaron en las últimas horas ya que por ahora no hay acuerdo entre equipos por el plazo de los pagos del fichaje.



Si se va o se queda se tiene que definir en las próximas horas por el cierre de mercado en MLS. pic.twitter.com/WmXJqzZNob — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 19, 2025

El jueves la fecha límite para registrarlo

Por lo pronto en el reglamento de la Major League Soccer (MLS) se establece como fecha límite de la segunda ventana de transferencia este jueves 21 de agosto que arrancó el pasado 24 de julio y que establece lo siguiente.

“En 2025, la Ventana Secundaria de Transferencias se abrirá a una fecha más tardía que de costumbre, para conseguir un mejor alineamiento con el mercado global de transferencias. Al efectuar este cambio, los clubes de MLS tendrán mejores oportunidades de adquirir a mejores jugadores en el verano, antes de intentar clasificar a los Playoffs de la MLS Cup presentados por Audi”.

🚨 Javier Mascherano sobre Gonzalo Piovi.



"Es algo en lo que está trabajando el club. De ahí a poder decirte algo más, no, no te puedo decir nada más, pero también el club está trabajando en otra opción, ofensiva, así que veremos". pic.twitter.com/n7XsgP0reI — PressPort (@PressPortmx) August 19, 2025

De esta forma, a Inter Miami le quedan 48 horas para arreglar todos los obstáculos que han impedido cerrar el fichaje del defensa que militara en las últimas tres temporadas en Cruz Azul y que llegó procedente del Colón de Argentina.

Los obstáculos radicaban, según versiones extraoficiales, en liberar espacio en el tope salarial con que se maneja la MLS y en donde la propia Liga es la que termina autorizando cada fichaje, por lo cual se espera que en las próximas horas todo quede concretado.

Piovi no será tan bien recibido

En caso de que se concrete el fichaje de Piovi, lo cierto es que no llegará entre miel con hojuelas, porque cierto sector de los aficionados de Inter Miami no estaban muy a gusto que arribara un jugador de la Liga MX y sobre todo sin tanto cartel como el zaguero argentino.

Inclusive ni porque Messi lo recomendó quedaron satisfechos esos aficionados que se manifestaron en contra del fichaje en redes sociales. Lo cierto es que Piovi fue de los jugadores clave en la Máquina Celeste en los tres últimos torneos y su capacidad está fuera de duda.

Seguir leyendo:

-Cruz Azul dejaría ir a Gonzalo Piovi al equipo de Lionel Messi en la MLS

– Gonzalo Piovi del Cruz Azul el siguiente objetivo de Boca Juniors

– Ángel Di María admitió que sigue la MLS para poder ver jugar a Messi





