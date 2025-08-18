Ángel Di María admitió que sigue la MLS para poder ver jugar a Messi

Ángel Di María atraviesa una nueva etapa de su vida futbolística. Después de cerrar en 2024 su ciclo con la Selección Argentina tras conquistar la Copa América, el rosarino vive el fútbol de manera distinta, aunque con la misma pasión. Ahora, como hincha y espectador, disfruta de cada paso de sus excompañeros y en especial de su gran amigo Lionel Messi.

En una entrevista con el diario La Nación, Di María confesó que, pese a no haber prestado atención antes a la Major League Soccer (MLS), en la actualidad se suscribió para seguir los partidos del Inter Miami. La razón es simple: quiere continuar viendo a Messi en acción.

“Jamás vi la MLS y ahora tengo el abono solo para verlo”, reveló el futbolista, quien actualmente juega en Rosario Central. Además, comparó la trascendencia de Messi con la de Diego Maradona: “Son ellos y no hay más que ellos. Son de otro planeta, no son de acá. Hay que seguir disfrutándolo”.

El Mundial 2026 en la mira y su nueva vida en Rosario

Más allá de haber colgado la camiseta albiceleste, el Fideo sigue de cerca lo que será el gran objetivo de Argentina en el futuro inmediato: el Mundial 2026. Para él, la presencia de Messi no admite discusión. “Esté como esté, Leo tiene que jugar el Mundial como sea. Es él, y él también provoca que la Selección siga creciendo y la gente mantenga la ilusión”, afirmó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también reconoció que dejar la Selección fue una decisión difícil, aunque necesaria. “Me fui de la Selección Argentina y soy feliz, pero a veces es difícil”, señaló con sinceridad.

Su regreso a Rosario Central, el club de sus amores, ha sorprendido a muchos, pero Di María asegura que atraviesa el momento con plenitud. Mientras tanto, como un fanático más, espera que Messi llegue en óptimas condiciones al próximo Mundial y siga regalando alegrías al fútbol argentino.

Con estas declaraciones, queda claro que Di María no solo fue un referente dentro de la cancha, sino que ahora, desde afuera, se ha convertido en uno de los tantos que se rinde ante la magia de Lionel Messi.



