Inter Miami aprovechó el regreso de Messi para vencer a LA Galaxy

El regreso de Lionel Messi fue la mejor noticia que pudo recibir Inter Miami. El astro argentino, que no jugaba desde su lesión en la Leagues Cup ante Necaxa, volvió con gol y asistencia para darle a su equipo un triunfo 3-1 sobre LA Galaxy en la jornada 27 de la MLS.

Messi inició en el banquillo por decisión de Javier Mascherano, que optó por llevarlo de a poco tras su recuperación. El plan dio resultado: el capitán entró en la segunda mitad y desequilibró un encuentro que parecía condenado al empate.

El partido comenzó con dominio local. Miami buscó abrir el marcador con intentos de Luis Suárez y Fafà Picault, aunque la resistencia de Galaxy se mantuvo firme hasta casi el final del primer tiempo. En el minuto 43, Sergio Busquets filtró un pase magistral para Jordi Alba, quien definió de zurda y puso el 1-0 parcial.

Messi y Suárez marcaron la diferencia en el cierre

Tras el descanso, Galaxy reaccionó. Al minuto 59, Isaiah Parente asistió a Joseph Paintsil, que venció a Rocco Ríos con un disparo cruzado para el 1-1. El tanto visitante encendió las alarmas en Miami y obligó al técnico a mover el banquillo.

El ingreso de Messi cambió todo. En el minuto 84, Rodrigo De Paul recuperó un balón y se lo cedió al argentino, que encaró desde la derecha, enganchó y disparó raso desde fuera del área para poner el 2-1. Fue su gol número 19 en la temporada de la MLS, cifra que lo mantiene en la lucha por la Bota de Oro.

Cuando el público aún celebraba, Messi volvió a ser protagonista. En el 89’, inventó una asistencia de tacón para Luis Suárez, quien definió con tranquilidad frente al arco y selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Inter Miami se mantiene en los primeros lugares de la Conferencia Este con 45 puntos, aún con tres partidos menos que el líder Philadelphia (51). Por su parte, LA Galaxy sigue en el fondo de la Conferencia Oeste, aunque ambos equipos ya están clasificados para los cuartos de final de la Leagues Cup.

El próximo reto para Messi y compañía será el miércoles ante Tigres UANL en el torneo regional, mientras que Galaxy se medirá al Pachuca mexicano.





