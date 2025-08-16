El FC Barcelona abrió la liga con una goleada no exenta de polémica

El FC Barcelona empezó su camino de revalidar título en la Liga española de fútbol con un triunfo cómodo ante el Mallorca (0-3), en un partido marcado por la expulsión de dos futbolistas locales y un tanto de Ferran Torres que generó fuertes reclamos por parte del equipo balear. Los goles de Raphinha, Ferran y Lamine Yamal dieron forma al marcador en Son Moix.

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y prolongaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol dinámico y lleno de ocasiones claras. El ritmo de los culés fue tan alto que la igualdad apenas duró unos minutos.

Lamine Yamal y Raphinha conectaron en la primera gran acción: un centro medido del joven español terminó en la cabeza del brasileño, que definió sin oposición.

El Mallorca intentó reaccionar y encontró espacios en la zaga visitante, aunque no tuvo precisión en el último toque. Vedat Muriqi desaprovechó dos oportunidades claras: primero no remató un centro de Johan Mojica y luego se topó con el arquero Joan García en un mano a mano.

Polémica en Son Moix

El encuentro se quebró en el minuto 20. Un disparo de Lamine golpeó en la cabeza de Antonio Raíllo, quien cayó al suelo dentro del área. El árbitro José Luis Munuera no detuvo el juego y la jugada siguió, lo que permitió que Ferran Torres marcara desde fuera del área. Las protestas locales no se hicieron esperar y derivaron en la primera tarjeta a Manu Morlanes, que poco después vería la segunda amarilla por una falta sobre Lamine.

Ya con diez jugadores, el Mallorca intentó resistir, pero otra acción imprudente de Muriqi, quien levantó demasiado la pierna en un balón dividido, acabó con la revisión del VAR y la segunda expulsión del partido.

El Barça, con superioridad numérica, mantuvo el dominio y encontró el tercer gol en la zurda de Lamine Yamal, que firmó un disparo con efecto imposible para Leo Román. En el cierre, Hansi Flick valoró la victoria y defendió el polémico tanto de Ferran: “Si el árbitro no para, hay que seguir el juego”.

El técnico también elogió a Lamine, a Eric García y celebró los debuts de Jofre y Marcus Rashford. Con este triunfo, el campeón defensor inicia la liga con paso firme, mientras que el Mallorca deberá recomponer su plantilla para enfrentar al Celta sin Morlanes ni Muriqi.



