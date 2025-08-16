El Club América se acerca a Guido Rodríguez

Las Águilas del América se han movido muy bien en el mercado de traspasos. El conjunto azulcrema querría un nuevo refuerzo en el mediocampo. El América se acerca al regreso de Guido Rodríguez.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

El mediocampista argentino está viviendo momentos complejos en el West Ham de la Premier League. Guido Rodríguez no es tomado en cuenta dentro del club y su salida sería inminente.

El Club América buscaría pescar en río revuelto. Los reportes indican que los dirigentes del Club América habrían hecho un nuevo acercamiento con el jugador.

“Es por eso que, de acuerdo a fuentes cercanas al jugador, W DEPORTES pudo saber que en las últimas horas hubo un nuevo acercamiento por parte de los de Coapa con el entorno del mediocampista“, explica el reporte.

El resultado de ese acercamiento habría sido positivo. Guido Rodríguez tendría intenciones de regresar al conjunto azulcrema. Sin embargo, el mediocampista de 31 años también es seguido desde Arabia Saudita. El West Ham querría recibir, al menos, $9 millones de dólares por el jugador, una cifra poco compleja para los clubes árabes.

“Sí quiere, sí hay voluntad, pero hay una oferta muy grande en la mesa del fútbol de Arabia Saudita que ya llegó a las oficinas de los Hammers”, agrega el reporte.

Pasado en el América

En enero de 2017 Guido Rodríguez dejó a los Xolos de Tijuana para firmar con las Águilas del América. El mediocampista argentino jugó 123 partidos con la camiseta azulcrema. Durante más de 10,000 minutos dentro del campo, Rodríguez marcó 12 goles y concedió 2 asistencias.

No está de más mencionar que estamos a menos de un años del Mundial de 2026. A Guido Rodríguez le interesa tener continuidad en su club para poder ser una opción a tomar en cuenta para la Albiceleste. Rodríguez estuvo en el Mundial de Qatar 2022.

Sigue leyendo:

– Esteban Andrada está en el radar del fútbol árabe

– Fernando Navarro pide ayuda para su hijo de 5 años

– Phil Neville mostró su enojo por los insultos de los aficionados del América

– Jaime Lozano habló sobre su salida de la selección mexicana