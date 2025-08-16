Fernando Navarro pide ayuda para su hijo de 5 años

“Cada deguno cuenta“, esa frase se puede leer en Gofundme, la página de ayuda en línea para Emilio. El hijo de Fernando Navarro se encuentra grave de salud por los problemas de su hígado. Las donaciones están cerca de la mitad de la meta.

Fernando Navarro tiene el objetivo más importante de su carrera. El exfutbolista, ahora en rol de padre, busca salvar la vida de su hijo Emilio. Por problemas con su hígado, Emilio actualmente se encuentra en terapia intensiva.

“Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta el futbol, nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata“, dice la descripción del Gofundme.

La cifra a recaudar es de $3.5 millones de pesos ($186,731 dólares aproximadamente). La información del portal de donaciones explica que Fernando Navarro sigue buscando los medios para poder pagar los gastos extras de la operación de Emilio.

Hasta ahora Fernando Navarro a podido recaudar cerca de $80,000 dólares por este medio, cifra que aún no llega a la mitad del monto final. Se conoce que tres futbolistas han donado para intentar llegar a la cifra: Fernando Beltrán ($1,600 dólares), Jesús Angulo ($2,600 dólares) y Julián Quiñones ($1,600 dólares).

“Querido Fer Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!”, escribieron desde el Club León en apoyo a Fernando Navarro.

Fernando Navarro en la Liga MX

El recordado mediocampista defensivo le dedicó toda su carrera al fútbol mexicano. Fernando Navarro vistió los colores de Tecamachalco FC, atlante, Tigres de la UANL, Pachuca, León, Toluca y Club Puebla.

Fernando Navarro ganó tres Liga MX con el Club León: Apertura 2014 y 2021; Clausura 2014 y con la selección mexicana levantó la Copa Oro de 2019.

