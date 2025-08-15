El padre de Christian Pulisic defendió la ausencia de su hijo en la Copa Oro

Christian Pulisic vuelve a estar en la palestra del fútbol estadounidense por su respuesta a las críticas sobre su ausencia en la Copa Oro 2025. El padre del delantero del Milan aseguró que sus detractores hablan desde la envidia.

En su serie de Paramount+ hay un fragmento dedicado a su ausencia de la selección de Estados Unidos en la Copa Oro. Chiristian Pulisic habló sobre cómo se sintió al respecto. Muchas leyendas del fútbol estadounidense cuestionaron la decisión del jugador del Milan. Mark Pulisic les mandó un mensaje.

“Es envidia. La gente quiere estar en su lugar y encontrarán cualquier excusa para desprestigiarlo. Pero a Christian le importa un bledo lo que digan los demás”, dijo el padre del futbolista.

Christian Pulisic and Tim Weah open up about the criticism from some U.S. Soccer legends in the latest episodes of PULSIC 📺👀 @paramountplus pic.twitter.com/zqy2TujRQj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 13, 2025

Christian Pulisic recibió el rechazo de una parte de los aficionados, al igual que de exjugadores de la USMNT. Sin embargo, el futbolista del Milan considera injustas las recriminaciones que recayeron sobre él.

“En mi opinión, me faltaron el respeto de muchas maneras y se olvidaron por completo de lo que hice por esta selección nacional durante 10 años“, dijo el futbolista apodado ‘Capitán América’.

La selección de Estados Unidos llegó hasta la final en la Copa Oro 2025. Sin embargo, el conjunto dirigido por Manuel Pochettino perdió el partido decisivo contra la selección mexicana de Javier Aguirre.

¿Falta de compromiso de Pulisic?

Exjugadores como Landon Donovan, Tim Howard, Charlie Davies, Jimmy Conrad, Herculez Gómez y Clint Dempsey no quedaron muy contentos con la postura de Christian Pulisic. Dempsey recordó que en su etapa de jugador no existía el espacio a la duda al momento de vestir los colores de Estados Unidos.

“Para mí, nunca fue una duda si iba a jugar con la selección nacional. Ya fuera Copa Oro, la eliminatoria mundialista, la Copa Confederaciones, la Copa América o el Mundial, quería estar allí porque de niño soñaba con representar a mi país”, dijo Clint Dempsey a The Athletic.

Christian Pulisic considera que le ha dado mucho a la USMNT. El delantero de 26 años debutó en 2016 y hasta ahora ha disputado 78 partidos en los que ha podido marcar 32 goles y conceder 20 asistencias. Pulisic ha logrado levantar tres títulos con Estados Unidos. Todos estos trofeos han sido por la Liga de Naciones de la Concacaf (ediciones de 2020, 2023 y 2024).

