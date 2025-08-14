Christian Pulisic rompe el silencio tras las críticas por su ausencia en la Copa Oro

Christian Pulisic estuvo en el medio de las críticas por su decisión de dar un paso al costado, con la selección de Estados Unidos, para la Copa Oro 2025. Varias leyendas de la USMNT cuestionaron su decisión. Christian Pulisic respondió a sus críticas.

Exjugadores de la talla de Clint Dempsey, Landon Donovan, Tim Howard, Charlie Davies y Jimmy Conrad cuestionaron la ausencia de Christian Pulisic en la selección de Estados Unidos. El futbolista del Milan considera que fueron muy injustos con sus señalamientos al olvidar cómo ha sido su paso por la USMNT.

“En mi opinión, me faltaron el respeto de muchas maneras y se olvidaron por completo de lo que hice por esta selección nacional durante 10 años“, dijo Pulisic en su serie por Paramount+.

Christian Pulisic cuestionó la forma en la que intentaron instaurar que hay una falta de compromiso con la selección estadounidense. Muchos de los cuestionamientos comparaban el fútbol de sus épocas con el actual.

“Diría que lo más molesto, y para mí, la mayor excusa de todos los tiempos es cuando todos los expertos quieren decir: ‘No lo desearon. No tenían el corazón. En nuestros tiempos, habríamos luchado y habríamos muerto en ese campo’“, agregó.

Christian Pulisic and Tim Weah open up about the criticism from some U.S. Soccer legends in the latest episodes of PULSIC 📺👀 @paramountplus pic.twitter.com/zqy2TujRQj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 13, 2025

Timothy Weah atacó a las leyendas

Otro de los ausentes en la Copa Oro fue Timothy Weah. El futbolista estadounidense no pudo representar a su selección por problemas en el calendario entre el torneo y el Mundial de Clubes. Weah jugó con la Juventus.

“Creo que esos tipos solo buscan dinero, y a mí me parecen realmente malvados (…) Han sido jugadores y saben lo que se siente cuando te critican. Son los mismos que se dan la vuelta, te estrechan la mano e intentan ser amables al final del día. No me malinterpreten, los respeto a todos. Eran jugadores a los que admiraba”, sentenció Weah.

Para finalizar, Timothy Weah considera que las críticas de los futbolistas antes mencionados están sustentadas en la “envidia”. Weah enfatizó en que las generaciones anteriores de Estados Unidos no hicieron nada y tampoco en sus carreras individuales.

“Pero, francamente, los que nos precedieron tampoco ganaron nada… El propio Christian ha tenido una carrera mejor que todos los que hablan mal de nosotros”, concluyó.

La selección de Estados Unidos no sufrió mucho sus ausencias en la Copa Oro. Después de un paso perfecto en la fase de grupos, la USMNT venció en penales a Costa Rica en los cuartos de final; derrotó 2-1 a Guatemala en semifinales, pero luego perdió la final 1-2 contra México.

