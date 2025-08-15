Jaime Lozano habló sobre su salida de la selección mexicana

Después de su paso por la selección mexicana, Jaime Lozano actualmente es el entrenador de los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, el estratega azteca aún recuerda su paso por El Tri. “Jimmy” reveló que no se sentía apoyado después de la caída de México en la Copa América.

Jaime Lozano fue el que tomó la decisión de renunciar a la selección mexicana. En una entrevista con TUDN, “Jimmy” comenzó a ventilar algunas razones de su abandono de cargo. Lozano no sentía confianza dentro del conjunto azteca y prefirió dar un paso al costado.

“Yo quiero trabajar con gente que confíe en mí, que se sienta orgullosa del trabajo y que sepa que van a venir siempre, y más en una selección, tormentas, siempre van a venir golpes. No recuerdo alguien que haya venido a la selección y que siga cuatro años más, nadie porque siempre debe haber un culpable y lo más fácil es el técnico“, dijo Jaime Lozano.

La caída en la Copa América

Jaime Lozano llegó a la selección mexicana bajo un interinato después de la abrupta salida de Diego Cocca. El ensayo de “Jimmy” salió muy bien. La selección mexicana ganó cinco partidos y solo perdió uno en la Copa Oro 2023, torneo en el que fueron campeones. Pero la Copa América no tuvo el mismo desenlace.

El Tri no pudo pasar de la primera ronda de esta competición. México venció 1-0 a Jamaica en la primera jornada, luego cayó 1-0 contra Venezuela y en el último partido contra Ecuador no pasaron del empate 0-0. México solo marcó un gol en esta competición. Las dudas fueron más fuertes que el proceso.

“El último resultado deja muchas dudas de lo que podíamos seguir haciendo. Hay un proceso, donde lo más difícil ya estaba hecho que era clasificar a un Mundial porque eras local y después la intención era seguir hasta el Mundial y ver que pasaba“, recordó.

México en la Copa Oro 2023 solo tuvo una derrota. Luego de este torneo llegaron 6 derrotas y 4 empates en 15 partidos. Los triunfos fueron escasos y la confianza en la “Lamborjimmy” se fue perdiendo.

“Una derrota siempre va a generar más dudas que una victoria confianza y más en este puesto de la selección nacional de México“, concluyó.

