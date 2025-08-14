Oswaldo Sánchez analiza si Luis Malagón debe ser titular en el Mundial 2026

Para Oswaldo Sánchez, exportero mundialista en Alemania 2006, no solo Luis Malagón del América tiene la opción de ser titular de la selección de México en el próximo Mundial 2026, sino que en la lucha hay que incluir a Luis García del Toluca, José Rangel de Chivas, Sebastián Jurado de FC Juárez, Carlos Acevedo de Santos, sin descartar a Memo Ochoa, que busca equipo para seguir en activo.

Lo anterior se desprende del punto de vista del ahora analista de la cadena TUDN en la charla que sostuvo con “Tiempo Extra” de La Opinión, en donde detalló los argumentos que tiene cada uno de estos seis guardametas para ser elegidos por Javier Aguirre como los tres mundialistas y sobre todo para la titularidad.

Luis García Palomera del Toluca

Al primero que mencionó fue a Luis García Palomera, guardameta del Toluca que tuvo el resurgimiento de su carrera el torneo pasado al hacerse cargo de la portería escarlata en el torneo pasado para conquistar el título de Liga, después de que hace 12 años tuvo su debut en la Liga MX.

“Luis García Palomera es un tipo que me encanta, es campeón, es un tipo que ha demostrado en base experiencia, personalidad, pero sobre todo mucha paciencia y resiliencia que tiene argumentos y que en la Leagues Cup ha jugado en forma magistral.

DON LUIS GARCÍA, SEÑORÓN EN LA PORTERÍA DEL TOLUCA, HÉROE DE MIL BATALLAS… pic.twitter.com/fUmxq5b6Uo — Por la banda del Toluca (@PorlaBandadelDT) July 30, 2025

Luis Malagón del América

Mientras tanto, en el análisis de Luis Malagón del América, expuso que: “El tema de Malagón que en México de repente también es criticado y donde creo que en el último partido hizo dos atajadas muy buenas que realzan su nivel, en fin hay porteros interesantes”.

En este sentido, el también exguardameta de Atlas, América, Chivas y Santos Laguna, dijo que a veces no se explica porque Malagón a veces es criticado con mucha severidad en México y destacó al respecto que muchas veces la profesión de portero es así.

¡Estás loco, Luis Ángel! Insane save by Malagón for @ClubAmerica 🔥



THIS IS LEAGUES CUP! pic.twitter.com/wieGFD6hqZ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 3, 2025

“Yo no lo entiendo porque ha sido fundamental en el tricampeonato del América. Porque es un tipo que ya estuvo en Juegos Olímpicos, porque ya fue campeón de Copa Oro, pero, en el tema de los porteros, es así, además que a final de cuentas ha sacado las papas con grandes actuaciones e insisto para mí tiene toda la capacidad y experiencia para luchar por ese puesto titular de la selección nacional”, precisó.

Tala Rangel, Sebastián Jurado, Carlos Acevedo y Memo Ochoa

En esta pugna por los tres puestos de la valla del Tricolor, Oswaldo tampoco le quitó méritos a José Rangel de Chivas y Sebastián Jurado de FC Juárez, ambos guardametas de la nueva generación de jugadores que han surgido en el fútbol de México.

“No hay que descartar al Tala José Rangel, además que en esta pugna y en esta lucha, también metería a Sebastián Jurado, que también lo está haciendo muy bien con FC Juárez”, dijo Oswaldo con total conocimiento de causa.

📊🧤🇲🇽Ícono del Tricolor bajo los tres postes. Guillermo Ochoa ha sido pieza clave en la hegemonía de México en la Copa Oro. Su legado sigue creciendo torneo tras torneo.🔥



🟢 Liderazgo

⚪ Experiencia

🔴 Seguridad#Ochoa #CopaOro #SelecciónMexicana #MemoOchoa @yosoy8a @GoldCup pic.twitter.com/nn3e0l4Yy9 — Memo_Flores (@Memo_Flores) June 14, 2025

Finalmente mencionó a Carlos Acevedo de Santos Laguna que después de una lesión ha tenido una reaparición de alto nivel y es una de las causas de que el equipo lagunero esté peleando por dejar atrás la pésima temporada anterior, como también incluyó a Memo Ochoa que a unos días para que se cierren los registros en Europa sigue buscando equipo para seguir activo y poder seguir luchando por estos tres puestos para el Mundial 2026.

“Tampoco descartaría en esta pugna por la Selección Nacional a Carlos Acevedo, yo creo que son los que van a estar disputando la lucha por los tres puestos del mundial y obviamente, pues Memo Ochoa, que primero termine encontrando un equipo para que también se pueda meter a esta pelea”, concluyó.

