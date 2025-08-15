Esteban Andrada está en el radar del fútbol árabe

El fútbol de Arabia Saudita sigue abasteciéndose de futbolistas en todo el mundo. No solo los grandes equipos nutren sus plantillas con jugadores de otros torneos. El Al Najma buscaría en la Liga MX a un nuevo traspaso, el argentino Esteban Andrada.

Este modesto club ya hizo una compra en el fútbol mexicano. Al Najma recientemente adquirió los servicios de Samir Caetano, defensor que le pertenecía a los Tigres de la UANL. Este conjunto Árabe ahora tocaría la puerta de Rayados de Monterrey en busca de Esteban Andrada.

“SuperDeportivo se encuentra en calidad de confirmar que el arquero argentino de 34 años se encuentra siendo negociado para el club Al-Najma, mismo que se llevó al también jugador Samir”, informó César Luis Merlo.

🚨[EXCLUSIVO] Rayados negocia la salida de Esteban Andrada al Al-Najma🇸🇦. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/q4ON2FNz0n pic.twitter.com/GnHGX596pr — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025

Hasta ahora no se han manejado cifras específicas sobre esta transacción. Pero el reporte resalta que ya hay una propuesta formal para adquirir al veterano arquero de Rayados de Monterrey.

“El conjunto saudí ya hizo una oferta formal por el arquero, pero aún no hay acuerdo ya que el Monterrey pretende tener una mucho mejor ganancia monetaria por dicho traspaso“, agrega el informe.

Una huella en Monterrey

En julio de 2021 Esteban Andrada fichó por Rayados de Monterrey. El portero argentino firmó por el conjunto mexicano proveniente de Boca Juniors. Desde aquella fecha, Andrada ya ha disputado 161 partidos con el club en los que ha podido dejar la portería imbatida en 58 ocasiones.

Esteban Andrada tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2027. El guardameta sudamericano está valorado en poco más de $1.7 millones de dólares. Monterrey espera poder sacar un poco más de dinero por el traspaso del arquero formado en Lanús.

