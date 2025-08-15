Chivas blindó a Hugo Camberos y cuatro canteranos más

Con la finalidad de que la inversión que realizan en su cantera, la directiva de Chivas anunció este jueves la renovación en forma oficial de cinco de sus nuevas figuras encabezados por Hugo Camberos y en donde también se incluyó a Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez y Eduardo García.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

En los momentos en que el panorama del cuadro tapatío no es la mejor después de su tropiezo del domingo pasado en la actividad de la fecha cuatro del torneo Apertura 2025 con Santos Laguna, la directiva rojiblanca no quiso correr más riesgos y decidió actuar en consecuencia para llegar a un arreglo con estos cinco jóvenes jugadores y evitar que se fueran sin dejar dividendos económicos al Rebaño Sagrado.

🇫🇷 RENOVADOS por la Dirección Deportiva ✍🏻



5️⃣ juveniles reafirmaron su compromiso para seguir trabajando y entregándose por estos colores:



Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García 👏🏻#MuchoChivas pic.twitter.com/Ol0bwpzAdr — CHIVAS (@Chivas) August 15, 2025

La mayor preocupación de la directiva de Chivas era llegar a un acuerdo con Hugo Camberos, sobre todo porque tenía una supuesta oferta del Brujas de Bélgica y existía el riesgo, según versiones extraoficiales que se estuvieron manejando en torno al manejo interno del cuadro tapatío.

Inclusive se pudo conocer que el agente de jugadores Matías Bunge, representante de Camberos, sostuvo una reunión con Alejandro Manzo y Javier Mier, directivos de Chivas y que se encargan de la contratación y análisis de jugadores, donde se le planteó el panorama de su representado.

🚨HUGO CAMBEROS

Matías Bunge, representante del juvenil, y Javier Mier se reunieron este mediodía en Verde Valle. Una plática que duró las dos horas, aprox. La respuesta: NO HAY OFERTA por la joya de Chivas @Chivas@ESPNmx @futpicante pic.twitter.com/MfWKxqA2HT — Diego Yvey (@diegoyvey) August 13, 2025

Veinticuatro horas después de esta reunión realizada en las instalaciones de Verde Valle, en la ciudad de Guadalajara, la directiva del Guadalajara decidió firmar a Camberos y junto con él a Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez y Eduardo García, quienes son los más destacados en los últimos diez meses en la cantera de Chivas.

Proyecto a largo plazo

Dentro de la planificación de Chivas, de acuerdo a datos a los que tuvo acceso La Opinión, bajo la condición de preservar el anonimato de la fuente, existe un plan a largo en donde sobresalen varios de estos jugadores para poder consolidar la nómina del equipo.

La idea con Camberos, Wilke y Padilla, es darles minutos en el primer equipo para tratar de que en el futuro cercano puedan representarle un ingreso redituable al cuadro tapatío, con alguna oferta de Europa como se estuvo manejando en los últimos días en círculos cercanos a Camberos.

Cambios en el cuadro de Gabriel Milito

Después de la derrota con Santos Laguna de la jornada pasada, el técnico Gabriel Milito plantea algunos movimientos en su alineación y no sería nada raro que Luis Romo aparezca en la zaga central y que Erick Gutiérrez esté de regreso en el mediocampo.

Milito no quedó muy contento con el trabajo de Diego Campillo en la zaga central y podría tener movimientos en esa zona, mientras que en el mediocampo todo apunta a que Diego Aguirre deje su lugar a Erick Gutiérrez y en el ataque se pueda ver a Hugo Camberos o Yael Padilla e inclusive a Cade Cowell en lugar de Armando “Hormiga” González.

Seguir leyendo:

– En Chivas aseguran que Hugo Camberos renovará contrato y no aceptaría oferta del Brujas de Bélgica

– Hugo Camberos y Chivas complican la renovación de contrato

– Hugo Camberos, novato de Chivas, espera un contrato multianual y aumento salarial





