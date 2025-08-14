En Chivas aseguran que Hugo Camberos renovará contrato y no aceptaría oferta del Brujas de Bélgica

Mientras en las Chivas del Guadalajara surgió este miércoles la versión extraoficial de que el jovencito Hugo Camberos se habría olvidado de sus planes de ir a jugar al Brujas de Bélgica, para firmar la anhelada renovación contractual, las versiones de su ida a Europa siguen muy latentes.

Lo cierto es que la novedad en el campamento de Chivas fue que Camberos se habría arreglado con la directiva del Guadalajara después de que sus representantes Matías Bunge y Claudio Landeros se habrían reunido con los directivos de Chivas encabezados por Alejandro Manzo, cuñado de Amaury Vergara y que ha tenido un papel preponderante en los últimos fichajes del Guadalajara como Alan Pulido y Luis Romo.

🚨HUGO CAMBEROS

🚨HUGO CAMBEROS

Matías Bunge, representante del juvenil, y Javier Mier se reunieron este mediodía en Verde Valle. Una plática que duró las dos horas, aprox. La respuesta: NO HAY OFERTA por la joya de Chivas

Manzo junto con el director deportivo Javier Mier, supuestamente habrían limado las asperezas y encontrado un punto de acuerdo para que Camberos extienda su contrato por tres años más con la promesa de dejarlo salir en caso de una oferta de algún equipo de Europa.

Lo sorprendente del caso es que hasta ayer Camberos insistía en su partida al Brujas de Bélgica, porque considera que tiene la capacidad y calidad para crecer en el exigente fútbol de Europa y aunque la liga belga no es de las importantes del Viejo Continente, si puede ser su trampolín a retos más importantes.

La supuesta renovación de contrato

Según las versiones extraoficiales aseguran que Camberos al final prefirió ganarse un sitio en el cuadro titular del Rebaño Sagrado al no existir aparentemente una oferta oficial del Brujas de Bélgica por sus servicios, por lo cual por el momento su sueño europeo tendría que permutarse para mejor ocasión, sobre todo porque en el contrato existe una cláusula de dejarlo salir si llega una oferta o en el caso dado que Chivas le ayude a encontrar acomodo en algún equipo.

¿La opción del Brujas un rumor?

Mientras tanto, del lado de los representantes de Camberos, no existe un rechazo total a la opción de ir al Brujas de Bélgica, sobre todo después de que existen las condiciones de lograr una oportunidad para destacar, mientras que Chivas seguía haciendo todo lo posible por renovar a este novato destacado del cuadro rojiblanco.

Ante el interés de equipos europeos por Hugo Camberos, sus representantes y la Directiva del Guadalajara se reunieron hoy en Verde Valle.



De momento, Hugo parece quedarse en Chivas, ya que no hay alguna oferta formal por él.



pic.twitter.com/yN95wNBCFS — ChivasXtra (@ChivasXtra_) August 13, 2025

Después de la reunión que sostuvieron los directivos de Chivas con los representantes de Camberos, la versión más apegada a la realidad es que el delantero renovaría con el Guadalajara al no existir una oferta formal por el jugador del fútbol belga.

