Hugo Camberos, novato de Chivas, espera un contrato multianual y aumento salarial

Hugo Camberos, uno de los últimos talentos surgidos de la cantera de las Chivas, espera que la directiva encabezada por el empresario Amaury Vergara le ofrezca un contrato multianual con una mejora en su salario para dejar atrás sus emolumentos con nivel de fuerzas de la organización rojiblanca.

La relevancia que ha generado este jovencito de 17 años se debe a que en el actual torneo recibió la oportunidad por el técnico Óscar García Junyent al grado de que ha acumulado 12 partidos, de los cuales ha sido titular en ocho encuentros para sumar 698 minutos.

¡Chivas ya planea la renovación de Hugo Camberos! ✍️



¿La falta de minutos ha sido influido a la situación contractual? 😨@Jesus_Bernal con los detalles sobre el delantero del Rebaño Sagrado 🐐 pic.twitter.com/zuuPmkyJHs — Futbol Picante (@futpicante) April 2, 2025

Los números de Camberos hicieron que las versiones sobre algunas ofertas de otros equipos empezaron a generar inquietud en el entorno de las Chivas, que hasta antes de estos rumores no se había preocupado por revisar las condiciones contractuales del joven delantero que es uno de los que acumula minutos de la regla del menor 202/11.

Por lo pronto el técnico Gerardo Espinoza ha dosificado la participación del jugador a diferencia de los primeros juegos con el técnico español, quizá tratando de proteger al jugador o también porque su esquema no lo ha requerido tanto, no obstante que cuando ha ingresado al terreno de juego el ataque de Chivas se ve más vigoroso.

Hasta el momento Camberos cuenta con un contrato similar al de Teun Wilke otro de los novatos de Chivas y que hasta hace poco disputaban partidos de la Liga Expansión MX y que estuvieron no hace mucho bajo las órdenes del ahora entrenador del primer equipo.

Cabe señalar que la anterior gestión de los españoles encabezada por Juan Carlos Martínez y Fran Pérez no hizo demasiado por la mejoría salarial de estos jugadores, que son las cartas más débiles de la baraja del primer equipo, pero que en rendimiento han superado a varios veteranos del cuadro tapatío.

En el próximo contrato que espera arreglar el representante de Hugo Camberos, el argentino Matías Bunge busca que el joven jugador de las Chivas le ofrezca un contrato multianual con la oportunidad de aceptar una oferta en el fútbol europeo, además de una mejora salarial importante.

Pero enfrente está la idea de Chivas de llevar poco a poco al jugador para que no pueda marearse con un alto salario y no se quede como una simple promesa como le ha pasado a muchos de los jóvenes valores del Guadalajara como el caso del Gaucho Ávila y Alonso “Negro” Sandoval, entre varios más que al tener una mejora salarial perdieron el piso.

La directiva del equipo piensa que el aumento en su sueldo debe ser acorde a la experiencia y rendimiento en el terreno de juego, por lo cual será interesante ver como se maneja esta negociación en los próximos días, sobre todo si intervienen fuerzas extrañas.

Gerardo Espinoza niega que Camberos esté congelado



Consultado sobre versiones periodísticas de que Hugo Camberos está congelado por la situación de la renovación de su contrato, el técnico Gerardo Espinoza expuso que: “Aquí en el club ni siquiera alguien ha mencionado algo y tampoco lo he escuchado. Yo trabajo con Hugo todos los días, me acerco constantemente con él. Está trabajando bien y cada día mejora”.

Gerardo Espinoza sobre el tema HUGO CAMBEROS 🐐



"Es un jugador de Chivas y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Confío en ello"@AztecaDeportes pic.twitter.com/l70W3B1y6V — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) April 3, 2025

“Por esa razón no entiendo que se maneje esta situación, tiene participación y si a veces no juega mucho serán otras circunstancias. No he tocado cosas contractuales o de renovación de contrato con él, pero está consciente de lo que ha hecho bien, tiene claras sus áreas de oportunidad y espero que siga mejorando, solo hay que respetarle su proceso”, finalizó el estratega de las Chivas.

