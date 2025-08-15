Miguel Herrera revela acercamientos del fútbol brasileño

Miguel Herrera lidera un proyecto serio al mando de la selección de Costa Rica. Sin embargo, el “Piojo” está en el radar de clubes de Brasil. A pesar de este interés, Herrera descarta marcharse de la selección tica por dinero.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Los reportes informan que uno de los clubes interesados sería el Fluminense del fútbol brasileño. Miguel Herrera reveló que estas propuestas fueron reales, pero nada formal. Además, el “Piojo” reafirmó su motivación en el proyecto que está construyendo con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Ni de billete llegamos a hablar. Prometí venir a Costa Rica para trabajar, no para depender de una cláusula, decir que la paguen y me vaya”, dijo Miguel Herrera para Columbia Deportiva.

Miguel Herrera ha resaltado todos los logros que ha conseguido en el funcionamiento de la selección costarricense. Los ticos son un conjunto mucho más ofensivo que pueden competir de igual a igual contra los denominados “gigantes de Concacaf”.

“Hoy tenemos un equipo con mayor vocación ofensiva. Llegamos al área rival con mucha gente, terminamos jugadas, generamos posibilidades de gol y tenemos capacidad de respuesta. A pesar de ir abajo en el marcador, hemos podido darle la vuelta a partidos contra equipos fuertes”, explicó.

Desde enero de 2025, Miguel Herrera ha asumido el banquillo de la selección de Costa Rica. El “Piojo” ha dirigido 9 partidos en los que ha podido obtener 6 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas. La única selección que ha podido derrotar a los ticos ha sido Estados Unidos (victoria 3-0 en un amistoso en enero y triunfo en penales 6-5 en los cuartos de final de la Copa Oro).

Miguel Herrera piensa en el Mundial

Lejos de dejarse llevar por las aproximaciones de otros equipos, Miguel Herrera piensa en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Al igual que consiguió el regreso de Keylor Navas, el “Piojo” buscaría el retorno de Celso Borges, exjugador del Deportivo La Coruña que puso una pausa su paso con la selección tica.

“No le voy a cerrar las puertas a nadie, menos yo de la chance de contar con un jugador en gran nivel”, dijo Herrera al ser cuestionado sobre el jugador de 37 años que milita en el Alajuelense.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera es respaldado por los números al considerar que Argentina arropa a México

– “Ellos ni nos voltean a ver”: La reflexión de Miguel ‘Piojo’ Herrera sobre la rivalidad México vs. Argentina

– Miguel Herrera no quiere que a Gilberto Mora tenga el destino que Diego Lainez

– Christian Pulisic rompe el silencio tras las críticas por su ausencia en la Copa Oro