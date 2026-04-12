Hispano ebrio embiste y mata a dos peatones en North Hollywood

Un hispano que presuntamente conducía en estado de ebriedad mató por atropello a dos peatones y dejó heridas a tres personas más la madrugada de este domingo en North Hollywood.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó a Vidal Cruz Jr., de 32 años, residente de Pacoima, como responsable del fatal atropello tras presuntamente conducir bajo los efectos de alcohol (DUI) y a exceso de velocidad en el momento del atropello.

LAPD News: NR26081jc DUI Driver Arrested After Violent Fatal Collision Involving Two Pedestrians pic.twitter.com/yaRVObOUAw — LAPD PIO (@LAPDPIO) April 12, 2026

Según la División de Tráfico del Valle del LAPD, después de que Cruz Jr. embistió a dos peatones en una calle de North Hollywood, estrelló su automóvil Acura gris contra varios vehículos estacionados y una propiedad residencial.

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El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:25 a.m. de este domingo en la cuadra 6100 de Colfax Avenue, al norte de Calvert Street.

Los investigadores dijeron que el Acura circulaba hacia el norte a una velocidad excesiva cuando atropelló a los dos peatones que acababan de salir de la parte trasera del lado del conductor de un Toyota Camry blanco que estaba detenido.

El vehículo conducido por Vidal Cruz Jr. también se impactó contra el Camry, que todavía tenía a tres personas más en su interior.

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Debido a la fuerza del golpe, los dos peatones salieron impulsados hacia adelante antes de caer sobre la carretera.

Tras el impacto, el Acura continuó en dirección noreste, hasta que finalmente se estrelló contra la entrada de una propiedad privada, donde causó daños a una vivienda cercana y a varios vehículos estacionados sin ocupantes

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmaron que uno de los peatones, un hombre de unos 30 años, murió en el lugar del accidente.

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La segunda víctima, una mujer de unos 50 años, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció más tarde a causa de sus heridas.

El policía de Los Ángeles no hizo públicas sus identidades a la espera de que sus familiares más cercanos sean notificados.

Las tres personas que se encontraban en el interior del Camry en el momento de la colisión sufrieron lesiones leves, según informó el LAPD.

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Tras el accidente, Vidal Cruz Jr. fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico y, posteriormente, fue arrestado e ingresado en la cárcel de Van Nuys, acusado de dos cargos de asesinato vehicular, con una fianza de $4 millones de dólares.

Los detectives recorrieron la zona la mañana de este domingo en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran ayudar a determinar los momentos previos al percance.

El LAPD recordó a los conductores que nunca se debe beber si se va a manejar, advirtiendo que conducir bajo los efectos del alcohol combinado con exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales.

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Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con el oficial Garibay, de la División de Tráfico del Valle al 818-633-8032, o con el detective Ramírez al 818-644-8025.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

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