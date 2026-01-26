Conductor pierde el control y atropella a peatones en Hollywood

Un grupo de peatones sufrió lesiones después de ser atropellado por un conductor que se subió a la acera en una concurrida intersección de Hollywood la tarde de este domingo, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Las autoridades dijeron que el percance ocurrió aproximadamente a las 2:20 p.m. de este domingo en el área de la intersección de Sunset Boulevard y Cahuenga Boulevard.

Según el LAPD, el sospechoso viajaba hacia el oeste por Sunset Boulevard cuando perdió el control de su vehículo por razones desconocidas, se subió a la acera y atropelló a varios peatones.

Después de golpear a los peatones, el conductor continuó su viaje hacia el oeste antes de que los oficiales ubicaran el vehículo y lo detuvieran.

El LAPD dijo que las personas que fueron arrolladas por el vehículo sufrieron lesiones leves y que la herida más grave había sido una fractura de pierna.

Cuando los oficiales solicitaron refuerzos ante la emergencia, una patrulla de la División de Hollywood del LAPD que respondía al llamado se vio involucrada en otro percance automovilístico en Sunset Boulevard y Wilcox Street, donde uno de los agentes sufrió una leve lesión.

El conductor que atropelló a los peatones fue detenido y puesto bajo custodia de las autoridades por múltiples cargos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el conductor involucrado en el accidente no estaba bajo la influencia del alcohol.

