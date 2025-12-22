Niño de 12 años fallece por atropello de conductor ebrio en Los Ángeles

Un niño de 12 años murió atropellado por un presunto conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol la madrugada de este lunes en el vecindario de Winnetka.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente se reportó alrededor de las 2:50 a.m. en el área de la intersección de Saticoy Street y Winnetka Avenue, donde el vehículo del sospechoso arrolló al menor.

De acuerdo con los informes, el hombre viajaba en su vehículo en dirección al este por Saticoy Avenue cuando golpeó al menor, quien fue declarado muerto en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el niño, que no fue identificado, estaba fuera de un paso de peatones en el momento en que fue atropellado. No estaba claro el motivo por el que el menor se encontraba caminando a esa hora de la madrugada.

En el lugar del incidente se colocaron una carpa policial blanca y una cinta amarilla que delimitaba la zona mientras los oficiales llevaban a cabo las labores de investigación.

Después del atropello, el conductor permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades. El hombre fue arrestado bajo sospecha de conducir alcoholizado en el momento del accidente.

La zona continuaba cerrada durante la mañana del lunes, lo que causó algunas afectaciones para el tránsito matutino de este lunes.

