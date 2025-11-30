Dos muertos y tres niños hospitalizados deja choque en San Bernardino

Dos personas fallecieron y tres niños tuvieron que ser hospitalizados como consecuencia de un accidente automovilístico presuntamente causado por un conductor bajo la influencia del alcohol (DUI) en la ciudad de Colton, en el condado de San Bernardino.

El Departamento de Policía de Colton informó que, aproximadamente a las 10:30 p.m. del 28 de noviembre, los oficiales respondieron a la emergencia en el área de la intersección de Mill Street y Ohio Street.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron dos vehículos accidentados: un Toyota Camry 2014 y un sedán BMW 2013, aparentemente involucrados en una colisión frontal.

En el sedán Toyota viajaban cinco personas: dos adultos y tres niños. La conductora del vehículo fue identificada como Arianna Obryan, de 24 años y residente de San Bernardino. Podría ser la responsable del percance por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol.

Un pasajero adulto que viajaba en el Toyota falleció en el lugar del accidente debido a las lesiones sufridas en el mismo. Los tres menores tuvieron que ser enviados a un centro de traumatología local para recibir tratamiento.

En el automóvil BMW viajaban tres personas adultas. De ellas, un hombre que ocupaba el asiento delantero del pasajero, murió en el lugar, mientras que el pasajero que se encontraba en la parte trasera fue enviado a un hospital, donde se reportaba en condición estable.

Las autoridades identificaron a los dos hombres que fallecieron como un residente de San Bernardino, de 25 años, y un residente de Colton, de 19 años. Las identidades de ambas víctimas se mantiene bajo reserva a la espera de que sean notificados sus familiares.

Obryan fue arrestada en el lugar del accidente y se espera que sea acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, homicidio vehicular y poner en peligro a un menor.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información relacionada con el accidente automovilístico se comunique con el cabo Jonathan Villalobos al 909-370-5000, o por correo electrónico a jvillalobos@coltonca.gov.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con We-Tip al 1-800-782-7463, o por Internet en su sitio web en este enlace.

