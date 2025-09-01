Motociclista hispano fallece en choque con conductor ebrio en Long Beach

Un motociclista hispano falleció después de estar involucrado en un accidente con un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol la noche de este sábado en Long Beach.

Roberto Barraza, de 37 años y residente de Long Beach, fue identificado como la víctima que murió en el percance.

🚨News Release: Traffic Fatality And Arrest – 11th Street And Redondo Avenue



Read more⤵️https://t.co/00X5H37JWu pic.twitter.com/1dfnzufxIq — Long Beach PD (CA) (@LBPD) August 31, 2025

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó que oficiales respondieron a las llamadas por el accidente que ocurrió aproximadamente a las 9:01 p.m. en la intersección de 11th Street y Redondo Avenue.

Al lugar también acudieron equipos de paramédicos, que intentaron salvarle la vida a Barraza, quien viajaba en una motocicleta, pero falleció en el lugar del accidente.

“Al llegar los oficiales, personal del Departamento de Bomberos de Long Beach brindaba asistencia médica al motociclista; sin embargo, falleció en el lugar debido a sus heridas”, dijo el LBPD.

De acuerdo con el LBPD, la motocicleta en la que viajaba Barraza, una KTM 2010, se trasladaba por Redondo Avenue en dirección al sur cuando tuvo un accidente con una Toyota Sequoia 2006, que iba en dirección al este por 11th Street en el momento en que llegó a la intersección con Redondo Avenue.

El hombre que viajaba en la Toyota Sequoia permaneció en el lugar. Fue arrestado y fichado bajo los cargos de sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y de homicidio vehicular.

Se informó que el conductor, identificado como Frank Andrade Jr., de 33 años y residente de Long Beach, está bajo custodia de las autoridades con una fianza de $101,781 dólares.

Si alguna persona tiene información relacionada con este accidente, o fue testigo del percance, se pide que se comunique con la detective de investigación de colisiones del LBPD, Ashley Van Holland, al 562-570-7355.

