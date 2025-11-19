Niño hispano muere atropellado camino a la escuela en Orange

Cuando se dirigía a su escuela, un niño hispano murió atropellado por un conductor alcoholizado que se dio a la fuga la mañana de este martes en la localidad de Dana Point, en el condado de Orange.

El menor, identificado como Luis Adrián Morales Pacheco, de 13 años, de San Juan Capistrano, perdió la vida cuando caminaba a su escuela como alumno de Niguel Hills Middle School.

El conductor, identificado como Bradley Gene Funk, de 59 años y residente de San Juan Capistrano, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, atropello con fuga y homicidio, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Orange en un comunicado.

En el momento del incidente, el sospechoso se encontraba en libertad condicional. De acuerdo con los antecedentes penales de Funk, tiene dos arrestos previos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades dijeron que, aproximadamente a las 8:20 a.m. de este martes, los alguaciles acudieron a la intersección de Park Lantern y Dana Point Harbor Drive.

“Lo que sabemos es que el niño de 13 años iba caminando a la escuela con su hermano mayor en ese momento. El hermano mayor está bien, no fue atropellado por el vehículo“, dijo la sargento Lizbeth Gwisdalla a la cadena ABC.

De acuerdo con los investigadores, el vehículo conducido por el sospechoso se subió a la acera y atropelló al niño hispano, cuya mochila, con el material escolar, quedó en el suelo en el lugar donde ocurrió el percance.

Al parecer, Luis Adrián Morales Pacheco y su hermano estaban esperando a que cambiara la luz del semáforo para poder cruzar la intersección cuando se dirigía a la escuela.

Los detectives dijeron que Funk es sospechoso de conducir alcoholizado en el momento en que atropelló al menor hispano, y afirmaron que escapó en lugar de detenerse para brindar auxilio o solicitar ayuda.

“El niño de 13 años estaba parado en la acera, esperando el semáforo, y se subió a la acera, pasó por encima de la mediana central, luego corrigió la trayectoria hacia la carretera y continuó hacia Pacific Coast Highway“, dijo la sargento Gwisdalla.

Algunos testigos del incidente tipo hit and run colaboraron con los detectives en la labor de identificar el vehículo sospechoso, una camioneta GMC blanca, lo que ayudó a localizar a Funk.

“Fue localizado a dos o tres millas de aquí. Gracias a algunos testigos, pudieron localizarlo y detenerlo“, expresó la sargento del Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

“Desafortunadamente, el joven de 13 años falleció en el hospital y el sospechoso fue puesto bajo custodia por presunta conducción bajo los efectos del alcohol y otros cargos relacionados con el incidente”, agregó la oficial.

La sargento reconoció que se trata de una tragedia, especialmente para los padres de Luis Adrián, quienes enfrentan la peor pesadilla posible.

“Va a ser una situación difícil, la peor pesadilla, y realmente les enviamos nuestro más sentido pésame“, expresó Gwisdalla.

Algunas personas se acercaron a la intersección donde ocurrió el atropello de Luis Adrián para colocar velas y flores en un memorial improvisado en honor al niño hispano de 13 años.

“Quería apoyarlo y saber que está bien, saber que la gente lo recuerda“, dijo Ireland McGarvin, amiga de Luis Adrián.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información adicional que ayude en la investigación, se comunique con la Oficina de Tráfico del Departamento del Sheriff del Condado de Orange al 949-425-1860.

Para presentar un reporte de forma anónima, puede comunicarse a través de Orange County Crime Stoppers al 1-855-847-6227.

