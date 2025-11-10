Hispano bajo arresto por sospecha de atropello y fuga en Orange

Un hispano fue arrestado como sospechoso del homicidio de un hombre de 71 años en un incidente de atropello y fuga en el condado de Orange.

Humberto Muñoz Gatica, de 57 años y residente de Laguna Niguel, está bajo custodia de las autoridades por ser el presunto responsable de la muerte de Barry William Tutt, de 71 años.

En un comunicado de prensa, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange informó que el incidente ocurrió alrededor del mediodía del 7 de noviembre en la ciudad de Dana Point.

Las autoridades dijeron que los alguaciles respondieron a la emergencia en la intersección de Pacific Coast Highway y Dana Point Drive, de acuerdo con un comunicado de prensa del departamento del sheriff.

“Al llegar, los agentes encontraron a Barry William Tutt, de 71 años y residente de La Verne, gravemente herido. Tutt fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas”, se informó en el comunicado.

Durante la investigación preliminar, los alguaciles averiguaron que un Ford sedán plateado atropelló a Tutt y se escapó del lugar.

Después de entrevistar a varios testigos, los alguaciles localizaron a Muñoz Gatica y lo detuvieron la tarde del 7 de noviembre como presunto responsable de cometer el fatal “hit and run” en Dana Point.

El hispano fue arrestado, fichado e ingresado en la cárcel del condado de Orange bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, además de otros cargos relacionados con el incidente de atropello y fuga, según las autoridades del condado de Orange.

Los miembros del equipo de investigación de accidentes graves del sheriff del condado de Orange mantienen en curso la investigación del incidente de atropello y fuga.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información relacionada con el percance tipo “hit and run” en Dana Point se comunique al Departamento del Sheriff del Condado de Orange al 949-425-1860.

