Balacera deja cuatro hospitalizados en el condado de Orange

Cuatro personas, de las cuales tres son menores, tuvieron que ser hospitalizadas tras ser víctimas de una balacera que ocurrió la madrugada de este lunes en el condado de Orange.

Los disparos se desataron poco después de las 2:30 a.m. cerca de la intersección de Commonwealth Avenue y Beach Boulevard, en Buena Park.

Paramédicos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) respondieron a la emergencia y encontraron a cuatro personas en el interior de un automóvil sedán blanco de cuatro puertas que tenía varias ventanas destrozadas por el presunto tiroteo.

Los cuatro ocupantes, descritos como tres menores y una persona adulta, fueron trasladados a un hospital cercano, según confirmó un portavoz de la OCFA. No se informó la edad de las personas lesionadas ni sus géneros.

De acuerdo con las autoridades, las cuatro víctimas, que no fueron identificadas, se encontraban en condiciones estables de salud en el hospital.

No se proporcionó información sobre el posible motivo por el que ocurrió la balacera ni alguna descripción de los sospechosos.

