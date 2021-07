Apagan risas con disparos en el parque de diversiones Knott’s Berry Farm: hay dos heridos

Dos adolescentes resultaron lesionados por un tiroteo que ocurrió la noche del viernes en las afueras del parque de diversiones Knott’s Berry Farm, incidente que es investigado por la Policía de Buena Park, en el Condado Orange.

Los disparos se reportaron aproximadamente a las 20:40 horas en Beach Boulevard, presuntamente desde un automóvil, de acuerdo con reportes de la Patrulla de Caminos de California.

Los disparos causaron caos en las cercanías y pánico entre quienes fueron testigos de lo que había pasado.

More on #KnottsBerryFarm Shooting: Park guests run after a drive-by outside of Knotts Berry Farm pic.twitter.com/ZrDXUUuASy

El tiroteo obligó al desalojo de los visitantes del parque de diversiones.

Al momento del incidente, las autoridades policiacas de Buena Park informaron que los agentes estaban respondiendo a un tiroteo fuera de Knott’s Berry Farm y que no había un tirador activo en ese instante.

Videos publicados en redes sociales muestran a visitantes resguardarse tras el tiroteo.

More on #KnottsBerryFarm:

Park guests were sheltering in place after a drive-by shooting outside of Knotts. pic.twitter.com/svow3Wt6Z2

— The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) July 10, 2021