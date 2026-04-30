Mansión en Bel-Air, de $400 millones, sería la propiedad más cara en venta en EE.UU.

Una mansión localizada en Bel-Air, que salió al mercado esta semana por $400 millones de dólares, puede ser la propiedad más cara en venta actualmente en Estados Unidos.

Según el diario “Wall Street Journal”, la mansión supera otras propiedades de ultralujo en todo el país, incluyendo una mansión en Aspen, que está a la venta por $300 millones de dólares, y una residencia frente al mar en Key Biscayne, Florida, que tiene un precio de $237 millones de dólares.

Si se vendiera a un precio aproximado al solicitado, la mansión de Bel-Air rompería el récord de la propiedad más cara jamás vendida en Estados Unidos, un apartamento en la ciudad de Nueva York, que se vendió en 2019 por unos $240 millones de dólares, según “Wall Street Journal”.

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La mansión está ubicada en 11201 Chalon Road, que es conocida como “La Joya de la Corona de Los Ángeles“. Está en venta desde este martes 28 de abril con un precio de $400 millones de dólares.

De acuerdo con los agentes inmobiliarios Jack Harris y Michael Fahmian, de The Beverly Hills Estates, es la propiedad más cara en venta del mundo, como informó Homes.com.

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Según el anuncio, el complejo de la propiedad abarca aproximadamente 70,000 pies cuadrados e incluye 39 dormitorios y 59 baños distribuidos en varias estructuras en 8 acres.

La propiedad incluye una residencia principal y una casa de huéspedes independiente, que está diseñada tanto para grandes recepciones como para la vida cotidiana.

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La mansión terminó de construirse alrededor de 2018, después de casi una década de obra, y se encuentra sobre un promontorio con vistas al Bel-Air Country Club, con panorámicas que se extienden desde el centro de Los Ángeles hasta el océano Pacífico, de acuerdo con el anuncio.

Diseñada por el arquitecto Peter Marino y construida por el promotor inmobiliario Peter McCoy, la propiedad ocupa un terreno llano, de aproximadamente 8 acres, en las colinas que rodean Los Ángeles.

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