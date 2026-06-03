Amanda Serrano descarta el retiro y va por el récord absoluto de nocauts en el boxeo femenino

La legendaria boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano dejó claro que todavía no piensa colgar los guantes. Luego de igualar el récord de 32 nocauts en el boxeo femenino, la seis veces campeona mundial aseguró que su objetivo inmediato es convertirse en la máxima noqueadora de la disciplina antes de considerar el retiro.

La estrella boricua realizó las declaraciones durante la presentación de la segunda edición del evento Amanda Serrano Championships, celebrada en Distrito T-Mobile, en San Juan, donde también habló sobre su futuro en el cuadrilátero y el legado que desea dejar para las nuevas generaciones.

Hoy participamos en la conferencia de prensa de la 2da Edición del Campeonato Amanda Serrano, una iniciativa que impulsa oportunidades para jóvenes boxeadoras puertorriqueñas y fortalece el legado de una de las grandes figuras del deporte nacional. ???#TurismoPR pic.twitter.com/RN6JCIBbVt — Puerto Rico Tourism Company (@CTPuertoRico) June 3, 2026

Amanda Serrano quiere romper la marca de nocauts antes de retirarse

Tras empatar el récord que pertenecía a la estadounidense Christy Martin, la campeona puertorriqueña reconoció que el final de su carrera se acerca, aunque todavía no tiene una fecha definida para despedirse del boxeo profesional.

“Ustedes van a saber cuándo será mi última” pelea, dijo Serrano a un grupo de periodistas tras anunciar la segunda edición del evento ‘Amanda Serrano Championships’ en una rueda de prensa en Distrito T-Mobile, en San Juan, donde se llevará a cabo la competencia este próximo sábado.

La boxeadora de 37 años reiteró que desea cerrar su carrera frente a su público y que aún tiene metas pendientes por alcanzar.

“Lo que aseguro es que mi última pelea será aquí, en Puerto Rico. En mi próxima pelea puedo romper la marca, pero no creo que sea la última. Siento que viene pronto, porque ya llevo muchos años en el deporte y lo que quiero es disfrutarme de los campeones en el futuro”, añadió.

La campeona boricua se siente mejor que en años anteriores

Durante los últimos dos años, Amanda Serrano ha dejado abierta la posibilidad del retiro. Sin embargo, la búsqueda del récord absoluto de nocauts la mantuvo activa y motivada para seguir compitiendo al más alto nivel.

La pugilista, campeona de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aseguró que atraviesa un gran momento físico y mental.

Según explicó, gran parte de esa tranquilidad se debe a que ya logró igualar la marca de nocauts, eliminando una presión que la acompañó durante varias temporadas.

Amanda Serrano celebra el crecimiento del boxeo femenino

Más allá de sus logros individuales, la puertorriqueña destacó el avance que ha experimentado el boxeo femenino y las oportunidades que cada vez tienen más mujeres dentro del deporte.

Ese crecimiento será uno de los principales atractivos de la segunda edición de Amanda Serrano Championships, torneo que reunirá a jóvenes promesas con aspiraciones de alcanzar campeonatos mundiales.

La cartelera se celebrará en el Popular Plaza de Distrito T-Mobile, en San Juan, y contará con 13 combates oficiales en categorías infantiles, juveniles y élite, ofreciendo una importante vitrina para futuras figuras del pugilismo.

El compromiso de Amanda Serrano con las nuevas generaciones

La campeona mundial reconoció que uno de los aspectos más importantes de su carrera actual es convertirse en una referencia positiva para las jóvenes boxeadoras que buscan abrirse camino en el deporte.

“Lo más difícil, pero a la vez, lo más fácil” es ser un modelo a seguir para dichas boxeadoras, “porque siempre tengo que estar segura de hacer las cosas bien y abrirle las puertas a estas chicas”, acotó.

Serrano considera que su experiencia puede servir para impulsar el desarrollo de nuevas atletas y ayudar a que el boxeo femenino continúe creciendo a nivel internacional.

“Y para mí, estoy haciendo un buen trabajo en eso. Me encanta ser una modelo a seguir, darle buenas oportunidades y motivarlas e inspirarlas, y eso, para mí, es uno de los mejores sentimientos”, reflexionó.

El mensaje de Amanda Serrano para las futuras campeonas

La boxeadora aprovechó el anuncio del torneo para enviar un mensaje de motivación a las jóvenes participantes, alentándolas a perseguir sus objetivos con disciplina y perseverancia.

“Lo que quiero es seguir inspirando a estas jóvenes y saber que pueden lograr lo que quieran si se lo proponen y lo trabajan fuerte. Nosotras tenemos el poder de lograr todo”, concluyó.

Como parte del evento, las ganadoras recibirán reconocimientos especiales por su desempeño, incluidos cinturones conmemorativos de la Organización Mundial de Boxeo y diversos trofeos diseñados para incentivar el crecimiento competitivo de las atletas.

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