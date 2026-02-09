Amanda Serrano arremetió contra Jake Paul y su comentario de “falsos estadounidenses”

La boxeadora Amanda Serrano respondió con firmeza a las recientes declaraciones de su promotor, Jake Paul, tras el Super Bowl. Paul calificó a los puertorriqueños como “falsos estadounidenses” y pidió un boicot contra la actuación de Bad Bunny.

Estas palabras generaron una reacción inmediata de la campeona mundial en ocho divisiones a través de la red social X.

“Me enorgullece ser puertorriqueño y ciudadano estadounidense. Los puertorriqueños no somos falsos estadounidenses”, afirmó Amanda Serrano.

Tonight I am here where I’m supposed to be in my beautiful Island with my people celebrating and watching with awe how well Benito represented us and our culture



I am proud to be Puerto Rican, and I am proud to be an American citizen. Puerto Ricans are not “fake Americans.” We… — Amanda Serrano (@Serranosisters) February 9, 2026

La pugilista defendió la identidad de su pueblo y destacó las contribuciones de los ciudadanos de la isla en diversos ámbitos. “Somos ciudadanos que hemos contribuido a este país en todos los ámbitos… y nuestra identidad y ciudadanía merecen respeto”, añadió.

Una postura clara frente a Most Valuable Promotions

Aunque Amanda Serrano reconoció el apoyo profesional de Paul, dejó claro que sus principios y su origen están por encima de cualquier contrato.

La boxeadora manifestó estar “asombrada” por la excelente representación de la cultura boricua que realizó Bad Bunny. “No estoy de acuerdo con las declaraciones que cuestionan la legitimidad o la identidad del pueblo puertorriqueño”, escribió la atleta en X.

Amanda Serrano enfatizó que siempre sube al ring con orgullo para representar su bandera y proteger la imagen de su gente.

“No puedo apoyar esa caracterización. Es errónea… Siempre apoyaré a mi gente, con respeto por quienes somos”, sentenció. La deportista concluyó su mensaje asegurando que nunca cambiará y que siempre será una “orgullosa Boricua” sin importar las circunstancias.

I’m here in my Beautiful island of Puerto Rico 🇵🇷enjoy the Half Time Show.

I’m with my team. Let’s Goo! pic.twitter.com/DVdCGlhqMw — Amanda Serrano (@Serranosisters) February 9, 2026

División de opiniones en el entorno de Paul

Incluso Logan Paul, hermano de Jake, se distanció de los comentarios ofensivos para defender la legitimidad de los puertorriqueños.

“Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses”, publicó el luchador de la WWE. Estas críticas resultan sorpresivas dado que Amanda Serrano y otros talentos boricuas son las figuras principales de la promotora de Paul.

I love my brother but I don’t agree with this



Puerto Ricans are Americans & I’m happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island https://t.co/yCsuwa79gk — Logan Paul (@LoganPaul) February 9, 2026

Mientras tanto, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl incluyó a boxeadores como Xander Zayas y Emiliano Vargas. Este gesto fue aplaudido por expertos del sector, quienes vieron en el espectáculo una plataforma para elevar el perfil del boxeo. Pese a los ataques de su promotor, Amanda Serrano reafirmó que el respeto a la identidad boricua no es negociable.

Sigue leyendo:

– Jake Paul critica duramente a Bad Bunny en el show de medio tiempo y lo llama “falso estadounidense”

– Jake Paul ya tiene rival en mira para su regreso en busca de revancha

– Ryan García sepulta rumores de que no se ha sometido a pruebas antidopajes