Ryan García sepulta rumores de que no se ha sometido a pruebas antidopajes

El boxeador estadounidense Ryan García desmintió públicamente las versiones que indicaban una supuesta falta de controles antidopaje. El atleta aclaró su situación de cara al enfrentamiento contra Mario Barrios por el título mundial welter.

A través de sus redes sociales, Ryan García calificó como falsas las afirmaciones de algunos medios sobre la ausencia de test. El púgil busca limpiar su imagen tras haber cumplido una suspensión previa de un año.

I wasn’t going to speak on this bc it’s ridiculous but I seen parts of the media claiming I’m not tested by Vada which is extremely untrue.



I’ve been tested this whole camp and im sure so has Mario barrios.



Anyone claiming these things will be met with legal action. Thank you — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 6, 2026

Respuesta directa del boxeador

En su cuenta de X (Twitter), Ryan García escribió textualmente: “No iba a hablar de esto porque es ridículo, pero he visto a algunos medios afirmar que VADA no me ha hecho pruebas, lo cual es totalmente falso”.

El peleador también enfatizó su compromiso con la limpieza en el deporte. “Me han hecho pruebas en todo este campamento y estoy seguro de que Mario Barrios también”, añadió Ryan García en su comunicado oficial.

Advertencias legales y respaldo oficial

Para frenar la difamación, Ryan García advirtió consecuencias jurídicas. “Cualquiera que afirme estas cosas se enfrentará a acciones legales”, sentenció el deportista en la misma plataforma digital.

Por su parte, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirmó la validez de los procesos. “Para dejar las cosas claras, el CMB exigió que Ryan y Mario se hicieran pruebas en VADA para aprobar la pelea”, publicó el dirigente.

Resultados negativos confirmados

Sulaimán ratificó que ambos boxeadores cumplen con los protocolos establecidos por el organismo. Según el directivo, los dos peleadores han entregado muestras con resultados negativos hasta el momento actual.

Con estas declaraciones, Ryan García espera centrar la atención en su combate del próximo 21 de febrero. El boxeador mostró una notificación de VADA donde se registra una prueba negativa realizada el pasado 11 de enero.

