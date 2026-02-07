Canelo reconoció estar disconforme con el retiro de Terence Crawford

En septiembre de 2025, Saúl Álvarez perdió contra Terence Crawford en un combate que se desarrolló en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El peleador mexicano cayó por decisión unánime. Tras el combate, “Bud” decidió colgar los guantes. Esto no fue del agrado del Canelo Álvarez.

En diciembre Terence Crawford anunció su retiro del boxeo. El peleador estadounidense cerró su participación en el boxeo profesional con un registro perfecto de 42 victorias (31 por la vía rápida), sin empates ni derrotas. En una entrevista con Ring Magazine, Canelo reveló que no fue de su agrado la decisión de Crawford.

“Sí, por supuesto (está molesto). Le doy todo el crédito, pero es necesario hacerlo de nuevo. Por eso me puse duro después de la pelea cuando dije que teníamos que volver a pelear porque no me siento como realmente quiero y necesito que esa pelea suceda de nuevo y va a ser diferente. Creo que para merecer todo el crédito necesita darme la revancha“, dijo el mexicano.

Después de aquella derrota Saúl Álvarez no ha vuelto a pelear. El boxeador mexicano se recupera de una cirugía de codo y se espera que vuelva a los cuadriláteros en septiembre de este año. A pesar de que respeta la decisión de “Bud”, Canelo cree que la revancha es el paso indicado para ambos.

“Él decidió el retiro y debemos de aceptarlo como tal y seguir adelante, voy a seguir adelante y hacer las peleas que quiero, pelear por títulos del mundo nuevamente y es todo. Pero creo que la revancha sería perfecta para todo el mundo“, agregó.

El retiro de Terence Crawford

En una entrevista reciente con Ring Magazine, Terence Crawford fue cuestionado sobre las razones de su retiro. El peleador estadounidense reconoció que a sus 38 años no quiere seguir experimentando las exigencias extremas de este deporte. Además, con un récord perfecto, Crawford estaría satisfecho con todo lo que ha logrado sobre el ring.

“Mucha gente sigue preguntándome por qué me retiré (…) He practicado este deporte desde los siete años. Me retiré a los 38. Pregúntate: si llevas 30 años sometiendo a tu cuerpo a un infierno, ¿te retirarías? Por eso me retiré. No me queda nada más por lograr en el boxeo. Lo di todo por el boxeo, pero no voy a entregarle mi salud”, sentenció.

Sigue leyendo:

– Floyd Mayweather Jr. podía haber caído a la lona contra Crawford, según Naseem Hamed

– Terence Crawford reveló las razones de su retiro tras la victoria contra Canelo

– Érik Morales analiza el siguiente paso del Canelo Álvarez

– Sergio Mora no cree que el Canelo tenga un demoledor regreso a los cuadriláteros

