Floyd Mayweather Jr. podía haber caído a la lona contra Crawford, según Naseem Hamed

Terence Crawford fue uno de los grandes boxeadores que recientemente colgó sus guantes. “Bud” finalizó su carrera con un registro imborrable sin caer en ninguno de sus combates. Naseem Hamed considera que Crawford pudo haber sido la “kriptonita” de Floyd Mayweather Jr.

El “Príncipe” Hamed, reconocido peleador británico que conquistó títulos mundiales en la OMB, FIB y CMB, considera que Terence Crawford fue un peleador diferente. Además de la inteligencia de “Bad” sobre el ring, Hamed destacó la fuerza del boxeador estadounidense.

“¿Sabes qué? Para mí siempre tuvo algo diferente al resto de los peleadores, no solo en lo técnico, ni en su cerebro boxístico, en su IQ sobre el ring, sino que tenía una fuerza interior muy especial, una fuerza que salía de adentro. Era física. Lo veías agarrar a alguien y lanzarlo de un lado a otro, a tipos cuatro o cinco veces más grandes que él”, dijo Hemed en una entrevista para talkSPORT.

Terence Crawford terminó su carrera dentro del cuadrilátero con un récord perfecto. El boxeador estadounidense ganó las 42 peleas en las que participó. 31 de esos triunfos fueron por la vía rápida. Crawford fue campeón en 5 divisiones.

Crawford noquearía a Mayweather

Con su récord invicto, rápidamente surgen las comparaciones entre peleadores. Otro de los boxeadores que terminó su carrera como “invencible” fue el icónico Floyd Mayweather Jr. Naseem Hamed considera que Terence Crawford sería capaz de noquear a “Money” en una hipotética pelea.

“No lo sé. Nunca me habían hecho esta pregunta y la verdad nunca lo había pensado así. Pero existe la posibilidad de que pudiera noquear a Floyd (…) Aunque ojo, Floyd en su mejor momento tenía un nivel de habilidades altísimo. Ese es el gran tema aquí”, explicó el exboxeador.

Floyd Mayweather Jr. se llevó las victorias en sus 50 peleas profesionales que disputó entre 1996 y 2017. 27 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut. Al igual que Terence Crawford, Mayweather fue campeón en cinco divisiones distintas.

