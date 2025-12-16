“Nada más que demostrar”: Terence Crawford anunció su retiro

El mundo del boxeo se detuvo este martes con una noticia que marca el fin de una era dorada. A través de una publicación en sus redes sociales y un video en su canal de YouTube, Terence Crawford, el hombre que dominó cinco divisiones y se cimentó como el mejor libra por libra del planeta, comunicó oficialmente su retiro de los cuadriláteros.

La decisión llega en el punto más alto de su trayectoria, apenas tres meses después de haber concretado una hazaña que parecía imposible: derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre y arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano.

Con 38 años y un récord inmaculado de 42-0, incluyendo 31 victorias por la vía del nocaut, el orgullo de Omaha, Nebraska, se despide bajo sus propios términos. No fue una decisión forzada por el declive físico ni por una derrota humillante, sino una elección consciente de un atleta que ya no encuentra retos a su altura.

“Me retiro de la competición, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarse en mis propios términos. Esto no es un adiós, es el final de una pelea y el comienzo de otra”, expresó Crawford.

Su legado es estadísticamente monstruoso. Crawford se marcha como el único boxeador en la era de los cuatro cinturones en haber sido campeón indiscutido en tres categorías de peso distintas: peso superligero (2017), peso wélter (tras vencer a Errol Spence Jr. en 2023) y finalmente en peso supermediano. En total, ostentó 18 campeonatos mundiales importantes en cinco divisiones, encabezando la lista de los mejores boxeadores de ESPN de 2025.

Un camino de obstáculos, controversias y gloria eterna

El ascenso de ‘Bud’ Crawford nunca fue sencillo. Desde su debut profesional en 2008, tras no calificar al equipo olímpico estadounidense, tuvo que remar contra la corriente. Pasó años siendo un talento evitado por los grandes nombres, lo que eventualmente lo llevó a romper relaciones con Top Rank en 2021 para apostar por sí mismo como agente libre. Esa audacia rindió frutos, permitiéndole concretar las peleas que definieron su carrera contra Shawn Porter, Spence y finalmente Álvarez.

Sin embargo, su adiós no estuvo exento de polémica administrativa. Recientemente, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retiró el cinturón de peso supermediano debido a la falta de pago de las cuotas sancionadoras correspondientes. Aunque Crawford mostró su inconformidad con la decisión del organismo, esto no frenó su determinación de colgar los guantes.

El pugilista dejó claro que no tiene interés en una revancha con ‘Canelo’ ni en espectáculos mediáticos contra youtubers como Jake Paul. Su satisfacción proviene de haber superado las dudas ajenas una y otra vez.

“Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se obtiene cuando el mundo duda de ti y sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados”, reflexionó el campeón.

En su despedida, agradeció a su equipo, familia y rivales, cerrando con una frase que resonará en la historia del deporte: “Los guantes se han quitado, pero el legado es para siempre. La historia nunca se retira”. Con esto, Crawford asegura su lugar en el Olimpo del boxeo, dejando un vacío difícil de llenar pero una leyenda imposible de borrar.



