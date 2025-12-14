Xander Zayas predice pelea entre Boots Ennis y Vergil Ortiz

Xander Zayas, campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), predijo que Jaron ‘Boots’ Ennis vencerá a Vergil Ortiz Jr. si se llega a concretar la pelea entre ambos.

En una entrevista con FightHype, Zayas explicó que Boots Ennis es mucho más hábil y rápido que Ortiz Jr., razones por la que ve con ventaja al peleador estadounidense.

“Creo que Boots será el ganador de esa pelea. Es atlético, explosivo, fuerte, rápido y ágil. Hemos visto a Vergil en problemas cuando se enfrenta a un peleador que se mueve o lanza golpes. Yo tengo a Boots aceptando esa pelea”, dijo.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

