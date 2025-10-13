Eddie Hearn confirma que Jaron Ennis firmó un acuerdo para pelear con Ortiz

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, confirmó que Jaron ‘Boots’ Ennis firmó un acuerdo para enfrentar a Vergil Ortiz Jr. –campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)– a continuación antes de su gran debut en las 154 libras.

En una entrevista con FightHub TV, Hearn explicó que se reunieron con Golden Boy Promotions y concretaron la pelea, solo están esperando que Ortiz Jr. firme.

“Esa pelea está hecha de nuestro lado, en todos los términos que acordamos con Golden Boy. Nos sentamos en una habitación con Óscar de La Hoya, Eric Gómez y DAZN, hablamos sobre el acuerdo, lo acordamos y luego pusimos el contrato frente a Jaron Ennis; él lo firmó“, dijo.

Jaron Ennis quiere enfrentarse al ganador de la pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Erickson Lubin. Crédito: Chris Szagola | AP

“Estamos esperando la respuesta de Vergil Ortiz. Eric Gómez me llamó esta semana y me dijo: ‘Mira, tenemos una pelea con Lubin. Y después, intentaremos hacer una pelea con las Boots’. Le dije: ‘Bien, ese era el propósito de la conversación, sé que Golden Boy quiere hacer grandes peleas para mí y esa es la mejor pelea en el deporte'”, agregó.

En el pasado, Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. El mexoamericano subió a las 154 libras y se convirtió en campeón interino de peso mediano junior del CMB, mientras que el estadounidense permaneció en la categoría y se coronó monarca unificado.

En su última pelea, Jaron Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima. El estadounidense ahora quiere enfrentar al ganador del combate entre el mexoamericano y Erickson Lubin.

En cambio, Ortiz Jr. retuvo su título interino al vencer a Israil Madrimov por decisión unánime de los jueces. Ahora el campeón subirá el ring contra Lubin el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre contra Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

